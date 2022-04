Pablo Echenique: "La relació amb ERC està molt debilitada"

El portaveu d'Unides Podem, Pablo Echenique, reconeix que la relació amb ERC està ara mateix "molt tocada" per les escoltes de l'anomenat CatalanGate i afegeix que el cas "ha posat en perill la legislatura". En aquest sentit, Echenique apunta que tot i que considera que Esquerra Republicana hauria d'haver votat que sí al Reial decret de mesures per fer front a la crisi, com va fer Bildu, empatitza amb el que estan vivint els republicans: "Hauria votat sí, però jo no tinc Pegasus al meu telèfon. És d'una enorme gravetat".

En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, el portaveu de Podemos ha alertat que "s'ha posat en perill la majoria de la investidura i tant de bo que es pugui recompondre" la relació amb els republicans. Alhora, ha reconegut que el seu grup va quedar "estupefacte" quan van escoltar Robles "intentant justificar l'espionatge per motius ideològics". Preguntat per si aquesta crisi també podria passar factures internes dins la coalició, defensa que el govern està funcionant "raonablement bé" malgrat les "discrepàncies profundes".

"S'hauran d'assumir responsabilitats"

Sobre la necessitat d'arribar fins al final en l'assumpció de responsabilitats que reclama la Generalitat, Pablo Echenique diu que el CatalanGate "no és un assumpte polític més". El portaveu d'Unides Podem reclama investigar a fons el que ha passat: "No creiem que es pugui tancar el cas, per la gravetat dels fets, sense que s'assumeixin responsabilitats polítiques"

Ara bé, tot i que rebutja les explicacions de Margarita Robles al Congrés, encara no demana la seva dimissió. Diu que dependrà de què hagi fet: "És una matèria molt delicada per contestar basant-se en futuribles". En aquest sentit, aposta per la creació d'una comissió d'investigació parlamentària: "Seria bo que el PSOE hi donés suport" deia, advertint que ara mateix estan "navegant en la foscor".

El portaveu d'Unides Podem també assenyala, d'altra banda, la desclassificació de certs documents com una via per començar a esclarir el cas d'espionatge com va indicar el ministre de la Presidència Félix Bolaños "És una capacitat que té el govern".