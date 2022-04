2 huevos



1 diente de ajo



1/2 cebolla



4 tomates maduros



60 g sobrasada



80 g queso de cabra rulo



Unas hojas de cebollino



Sal



Pimienta



Aceite de oliva virgen extra



100 g tomate frito

1 patata



2 rebanadas de pan de molde

Picamos ajo y cebolla y rehogamos en una sartén con un poco de aceite. Añadimos a la sartén el tomate de colgar cortado en trocitos pequeños y cocinamos por 5-10 minutos. Después, incorporamos un poco de agua, hasta que cubra los ingredientes, y los cocinamos unos 40 minutos. Pasado este tiempo, agregamos un poco de tomate frito y seguimos cocinando unos 5 minutos más hasta integrarlo todo. Calentamos el horno a 180º C y mientras se calienta, aplastamos el pan de molde con un rodillo, cortamos cada rebanada en dos triángulos y la aliñamos con aceite, sal y pimienta. Tostamos los triángulos en una bandeja sobre papel sulfurizado unos 12-15 minutos. Mientras, incorporamos la salsa de tomate que ya tenemos al punto en un recipiente de loza o cazuelita de barro (como los de la crema catalana), le hacemos un hueco para el huevo crudo y le añadimos sobrasada y queso de cabra desmenuzados por alrededor. Para que la yema no se nos haga antes de tiempo y no podamos mojar pan en ella, cocemos el huevo al baño María (ya lo hemos explicado pero podemos repetirlo) durante 6-7 minutos. Finalizamos colocando el huevo encima de la salsa de tomate y espolvoreando cebollino picadito para dar color. Acompañamos con el pan al lado. De manera opcional, podemos freír unas patatas paja.