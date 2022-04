Un dels protagonistes del dia de Sant Jordi serà un dels autors contemporanis més reconeguts de la literatura espanyola: Javier Cercas. L’escriptor extremeny ha presentat a 'Punts de vista', programa disponible a rtveplay.cat, el seu nou llibre 'El castillo de Barbazul'. Aquesta novel·la tanca la trilogia iniciada el 2009 amb 'Terra alta', però hi haurà més parts? “Tinc un problema. Això és una trilogia, però té un final obert...”, dubta l’autor. L’escriptor encara no s’atreveix a assegurar a la presentadora Tània Sàrrias si continuarà amb la saga o no.

Portada del llibre 'El castillo de Barbazul' de Javier Cercas RTVE Catalunya

“Espero que s’entengui tot“

La crítica diu que, de les tres parts, ‘El castillo de Barbazul’ és la més trepidant de totes. “Espero que sigui així, però sobretot espero que s’entengui tot”, diu Cercas. Com passa amb les altres dues novel·les, cada publicació es pot llegir per ella mateixa, però juntes formen un gran llibre: “la idea era escriure tres novel·les distintes i un sol llibre verdader”.

Aquesta entrega tornarà a fer reflexionar al lector: “És legítima la venjança quan la justícia no ens fa justícia?” Segons l’autor, la literatura ens obliga a tenir empatia cap als personatges, ideologies i actituds que no són igual a les nostres per això creu que “la literatura és una forma de coneixement.”