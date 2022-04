Aragonès amenaça amb retirar el suport al PSOE al Congrés

El dipòsit de confiança està pràcticament a zero. És l'avís del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la Moncloa i al PSOE. Aragonès endureix la seva postura i fa tremolar l'estabilitat al Congrés de Sánchez. Si ahir anunciava que la Generalitat congela les relacions amb l’executiu espanyol, aquest dimecres ha amenaçat en una entrevista a Rac1 amb retirar el suport al PSOE al Congrés. Vol que s'investigui, tot i que té clar d'on surt el presumpte espionatge.

"No cal ser Sherlock Holmes". El president del Govern ha apuntat al CNI directament: " Hem sospitat des de fa molt temps que érem objectiu dels serveis d'intel·ligència de l'Estat. Per a ells som un perill democràtic", ha constatat.

Aragonès ha advertit que, sense aquestes condicions, serà "molt difícil" que ERC mantingui l'estabilitat parlamentària al govern de PSOE i Unides Podem: "En els dies vinents i setmanes veurem els passos del govern espanyol". El president català ha donat per fet que el Centre Nacional d’Intel·ligència està al darrere del presumpte espionatge massiu a l'independentisme.

"És molt fàcil imputar-li al CNI determinades actuacions perquè se sap que el CNI no es pot defensar ", apunta Robles tenint en compte que la seva activitat és secreta per llei.

"Margarita Robles defensa a #Canal24Horas que el Govern i el CNI "sempre actuen d'acord amb la legalitat vigent". La ministra de Defensa retreu a Aragonès: "No podem sembrar dubtes"

Per la seva banda, la Moncloa treballa per intentar restaurar la confiança amb el Govern català. En una entrevista al Canal 24 Horas, la ministra de Defensa, Margarita Robles, insisteix que actuen dins la legalitat . Contundent, la ministra posa en dubte l'espionatge, garanteix que les actuacions del CNI sempre estan sotmeses a la “legalitat vigent” i anima a que es presentin les querelles anunciades.

Elena apunta a Sánchez

També el ministeri d'Interior es desmarca, si bé les explicacions no convencen al govern català. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena al Cafe d'idees de Ràdio 4 i La 2 apunta directament a Pedro Sánchez com "el responsable polític de donar resposta a aquesta situació" i que el conjunt del govern central ha de sentir-se interpel·lat pel presumpte espionatge.

Elena ha explicat que el ministre Fernando Grande-Marlaska li va dir fa una setmana que creia que no hi havia hagut les escoltes, però que era una competència d'Intel·ligència, que no depenien del Ministeri de l'Interior. "Tampoc és que sigui molt tranquil·litzador".