Jorge Sanz en 'Valentina': un amor de cine que se volvió realidad

El mundo del cine está repleto de parejas que convirtieron la ficción en realidad. Muchas horas de rodaje compartiendo camerinos, set y escenas de amor pueden acabar haciendo saltar las chipas. Es lo que le ocurrió a Jorge Sanz, cuando apenas tenía 13 años, en Valentina. Crónica del alba (1982), la cinta en la que conoció a Paloma Gómez, la chica que se convertiría en el gran amor de su vida.

Adaptación cinematográfica de la novela de Ramón J. Sender, en la película, los actores dan vida a dos niños enamorados que experimentan la magia del primer amor. Un flechazo que traspasó el guion, aunque tuvo que esperar 25 años hasta materializarse.

La trágica muerte de Paloma Gómez

Cuando en 2019 se conoció la triste noticia de la muerte de Paloma Gómez, a los 46 años, Jorge Sanz se despidió de ella con un emotivo mensaje a través de su perfil de Instagram. “Hoy te has ido, pero me diste el mejor regalo de mi vida. Hasta siempre, Palomita”. Una frase a la que acompañaba una foto de ambos durante el rodaje de Valentina. No te pierdas la película que desató el amor entre ambos actores.

