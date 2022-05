Teràpies com l'homeopatia, la cromoteràpia, l'aromateràpia, l'osteopatia, la moxibustió o l'acupuntura cada vegada són més populars com a complement a la medicina tradicional. Per què tenen tant d'èxit? Tenen alguna base científica o són simplement pseudociències i terreny adobat per enganys? Només hi recorren els pacients decebuts per la medicina tradicional? El Xavier Sardà i l'Ana Boadas ho debaten amb el Bernat Dedéu, la Lorena Vázquez, la Milagros Pérez Oliva, el Víctor Amela, juntament amb el president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Jaume Padrós.

Algunes teràpies complementàries generen volums de negoci equiparables a les vendes dels medicaments convencionals. L'homeopatia, per exemple, mou al voltant dels mil set-cents milions d'euros a Europa cada any. L'Ana Boadas analitza aquesta i alguna altra de les dades més rellevants sobre els tractaments no oficials que posen en valor quina és la veritable importància econòmica i social d'aquestes pràctiques.

04.13 min Obrim fil - Informe de l'Ana Boadas sobre teràpies complementàries

El verí de les abelles s'ha fet servir en diferents cultures arreu del món durant segles per guarir determinades malalties, entre elles les traumatològiques. A l'Obrim fil explica la seva experiència la Rosario Zapata, apiterapeuta que fa servir aquesta tècnica en malalties com ara l'artrosi o l'artritis. També porta algunes abelles dels que fa servir en aquesta mena de processos curatius.

13.22 min Obrim fil - Què és l'apiteràpia?

Disciplines com ara l'homeopatia o l'acupuntura, ¿poden ser considerades realment "medicines" per part de les institucions oficials? El president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, en Jaume Padrós, reflexiona sobre quina convivència han de tenir totes aquestes disciplines sanitàries amb la medicina científica emparada per la Seguretat Social.

12.50 min Obrim fil - El doctor Jaume Padrós i les altres 'medicines'

Molts experts coincideixen que una part de les malalties físiques tenen el seu origen en disfuncions de la ment. A més, la medicina occidental reconeix la condició psicosomàtica de moltes molèsties. L'himnoterapeuta Daniel Marmor està especialitzat a practicar regressions a través de sessions d'hipnosi per esbrinar la rel psíquica d'alguns tipus d'addiccions o costums, com ara fumar o diferents tipus de dolors d'esquena molts comuns entre la població.

09.20 min Obrim fil - La regressió hipnòtica terapèutica

Per comprovar si tractaments com la moxibustió o la reflexologia podal tenen algun efecte o simplement són estimulants sense cap valor terapèutic, l'Ana Boadas s'ha sotmès a alguns d'aquests tractaments per comentar-ne després els hipotètics efectes amb els analistes del programa.

06.07 min Obrim fil - Provant les teràpies complementàries

Un dels moments més particulars de l'Obrim fil dedicat a si guareixen o no guareixen les teràpies alternatives es produeix quan el periodista Víctor Amela explica una experiència en què afirma que es va curar d'una proctitis a través del psicoxamanisme, amb una sèrie d'accions encadenades que realment criden l'atenció.