Ron LaLá reivindica "la herencia de nuestro sainete" desde Marte en su nuevo espectáculo

Álvaro Tato, Juan Cañas, Miguel Magdalena (Peri) y Yayo Cáceres, integrantes de Ron LaLá, han visitado Las mañanas de RNE con Pepa Fernández en la víspera del estreno en Madrid de su último montaje Villa y Marte, que se puede ver del 14 abril al 1 mayo en los Teatros del Canal de Madrid.

"Teníamos todas las dudas de la reinvención del mundo del sainete, del género chico", han comentado.

Porque en esta ocasión no relacionan su espectáculo con lo clásico, con el Siglo de Oro, como suele ser habitual en ellos. En este caso reivindican "la herencia de nuestro sainete, del género chico", que no deja de ser un heredero del siglo de oro, dicen "creemos que el sainete y el género chico son también un clásico". Y dejan claro: "no es un espectáculo de cante lírico, no somos cantantes de lírico".

Y todo esto lo envuelven en ciencia ficción, por eso lo definen como sainete cómico-lírico de chulapos mutantes, o también "un disparate con un fuste dramatúrgico muy potente que lo hace muy divertido y la gente del pueblo sale loca pero los intelectuales no tanto", ríen.

Los personajes viajan a Marte para instalar una futura colonia, algo que puede ser bastante real porque nos estamos cargando este planeta, dicen. "Allí surge una historia de amor pero también está la historia del descubrimiento del otro y el encuentro con nuestra propia herencia".

Álvaro es quien firma esta historia galáctico-marciana guiado, asegura, por el amor por los grandes de la ciencia ficción y por el género del sainete.

Juego de palabras, música en directo, ironía y mirada gamberra han servido siempre a esta famiila teatral que nació en Madrid en 1996 para crear un lenguaje escénico propio. Y de nuevo en este espectáculo están presentes todos estos ingredientes, incluso la crítica, en este caso por el cambio climático y por el momento político actual en el que nos encontramos.

Alcalá de Henares, Vitoria o Gijón son algunas de las próximas paradas de Villa y Marte durante su gira.