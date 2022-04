La actriz Natalia Sánchez saltó a la fama por interpretar a ‘Teté’ en la serie de ‘Los Serrano’, un personatge que era catalana. ¡Y qué casualidad! Ahora ella vive en Barcelona, junto al actor Marc Clotet y sus hijos Lia y Neo, ¡y habla catalán perfectamente! Así lo ha demostrado en su primera entrevista en catalán para la televisión.

La madrileña visitó el programa cultural de RTVE Catalunya 'Punts de vista' para presentar la ficción española de Netflix ‘Los herederos de la tierra’. La presentadora Tània Sàrrias la felicitó por su acento y pronunciación. Además, el vídeo con un fragmento de la entrevista se ha hecho viral en redes sociales. “Estoy abrumada y es una super-motivación que la gente te felicite", ha asegurado la intérprete en una entrevista exclusiva a RTVE.

Después de dar a conocer su dominio de la lengua, espera que se le abran puertas para trabajar en Cataluña: "Pocas cosas me harían más ilusión ahora mismo que poder hacer un papel en catalán".

¿Cómo ha aprendido catalán?

“Es mi profe. Hoy en día, me corrige mil cosas“

El "culpable" de que Natalia Sánchez haya aprendido catalán tan bien es Marc Clotet. Ha sido el barcelonés quien le ha enseñado el idioma hablándolo. “Es mi profe. Hoy en día, me corrige mil cosas, me enseña mil cosas y lo tengo frito porque tengo muchas dudas y no paro de preguntarle", detalla. La actriz solo asistió a dos clases de catalán en Madrid antes de ir a vivir a Barcelona en 2018: "Eran mujeres que no habían podido aprender el idioma en la escuela en su momento por la dictadura". No lo sabían escribir.

Com ha après Natalia Sanchez a parlar català? Escuchar audio Com ha après Natalia Sanchez a parlar català?

Con estas dos sesiones únicamente aprendió algunas palabras nuevas. Fue durante dos semanas cuando hizo un "curso intensivo de catalán" para presentarse a un casting del musical ‘Molt soroll per no res’ del Teatre Nacional de Catalunya. Con la ayuda de la actriz Marta Calvó, se preparó un texto en catalán antiguo. “Estaba Àngel Llàcer y Manu Guix y entré hablando catalán. ¡Imagina el catalán que hablaba yo! ¡Todo inventado!," explica. A partir de ese momento, la intérprete confiesa que tuvo un flechazo con el idioma: "Es una lengua preciosa, estoy enamorada de ella, así que para mí ha sido un regalo poder hablar, de repente con treinta años, una nueva lengua"