Miguel de Molina (1908-1993): el arte de la provocación

Miguel Frías de Molina (Málaga, 10 de abril de 1908-Buenos Aires, 4 de marzo de 1993), más conocido como Miguel de Molina, fue muchas cosas: el rey de la copla, actor, bailarín, escritor, pintor, diseñador de su propio vestuario… pero, ante todo, un creador en mayúscula, y un hombre original, adelantado a su tiempo, que dominaba el arte de la provocación.

Popular por interpretar canciones como “El día que nací yo”, “La bien pagá” y “Ojos verdes”, entre muchas otras, y películas como Esta es mi vida (1952), su trayectoria estuvo marcada por la miseria, la guerra, la tortura y el exilio, por apoyar el bando republicano y por su identidad sexual.

Y en ese destierro termina en Buenos Aires, en su refugio de Belgrano, donde falleció a los 84 años de un infarto, tres décadas después de haber dado por concluida su carrera artística, en 1960.

De su vida personal y profesional hablamos en un nuevo Memoria de delfín junto a su sobrino nieto Alejandro Salade, director de la Fundación que lleva su nombre y que hoy trata de difundir su legado.

Además, nos detenemos en 1993, año en el que también dijimos adiós a don Juan de Borbón, padre del rey Juan Carlos, entre otros acontecimientos relevantes que, como cada semana, repasa Mara Peterssen.

Kurt Cobain (Aberdeen, Washington, 20 de febrero de 1967-Seattle, Washington, 5 de abril de 1994)

Una tercera despedida que se aproximaba: la de Kurt Cobain. Nirvana publicó entonces su tercer y último álbum, In Útero, pocos meses antes de que su líder se suicidase de un disparo, el 5 de abril de 1994. Lo recordamos con Patricia Costa en el personaje del año.

En el capítulo de Historias Mínimas, David Zurdo nos presenta a Kary Mullis, premio Nobel de química en 1993 por su descubrimiento de la reacción en cadena de la polimerasa (la PCR), aunque otro de sus grandes hallazgos fue un misterioso mapache luminoso alienígena.

El dúo americano Tag Team

Por último, JPelirrojo rescata algunos éxitos musicales de los maravillosos 90, pero de grupos o cantantes que triunfaron con una canción y no se volvió a saber nada de ellos, como Tag Team y su “Whoomp, there it is”.

