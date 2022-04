Dice Carles Porta que los crímenes nos definen como sociedad y retratan épocas, por eso en Crímenes. Diez casos reales, el autor ofrece un compendio de relatos de intriga en los que incluye "un poquitín de todo, incluso un poquitín de humor".

10 casos distintos de crónica negra nacional e internacional ocurridos en un periodo amplio de la historia para contar diferentes tipologías de crímenes en un libro que cumple la regla de las tres R.

"Rigor porque me apetece mucho la credibilidad si no somos creíbles la gente no confía en ti", ha explicado en De pe a pa el periodista y guionista. "Luego está el respeto tenemos que tener mucho respeto por los personajes de los que hablamos, incluso por el asesino, pero especialmente por las víctimas, nuestras sociedad trata muy mal a las víctimas. Y por último ritmo narrativo, a mí me gusta gustar y para gustar tienes que adaptarte a quien te recibe".

La crónica negra ha existido toda la vida "y como todas las modas mediáticas que nos llegan de Estados Unidos, ahora lo llamamos true crime", dice Porta, autor de Crímenes (Movistar), la adaptación televisiva del espacio radiofónico Crims, de Catalunya Ràdio, Premio Ondas de Radio 2021 al Mejor Programa.