Joan Laporta: "La Superlliga segueix endavant"

El president del Barça, Joan Laporta, no perd l'esperança i creu que l'equip encara està a temps de lluitar per la Lliga. En una entrevista al Telediario de TVE, Laporta argumenta que els blaugranes tenen opcions "perquè estem fent un tram final de campionat molt fort, un cop recuperades les nostres senyes d'identitat amb un entrenador que té les coses molt clares".

Laporta és optimista perquè "tot i no ser una tasca fàcil, hem recuperat l'essència del nostre joc i és un repte factible, però abans hem de guanyar el Sevilla aquest diumenge i valora com una de les millors decisions en el seu primer any de renovar nou mandat:" recuperar Xavi com a entrenador alhora que apostar pel primer equip femení que tantes alegries ens està donant”.

Recuperació econòmica Pel que fa als rumors sobre futurs fitxatges, com Halland, el president blaugrana deixa clar que no faran cap incorporació que alteri l'estabilitat del sistema salarial del club i es congratula de la reacció dels jugadors més veterans com Piqué, Busquets o Alba amb relació als jugadors més joves. Laporta assegura que no faran bogeries per fitxar jugadors | TVE De fet, es mostra optimista respecte al fet que es pugui revertir la situació econòmica del club. En aquest sentit, destaca la possibilitat d'acabar tancant un acord amb CVC que donaria més marge salarial i recursos al club, i manté l'aposta per una competició de clubs més potent que la Champions actual. Cinco claves del nuevo Barça de Xavi ALBERTO RIVAS Segons Laporta, la Superlliga és un projecte que no es pot deixar de banda perquè és "una bona solució per al futbol europeu tot respectant les competicions nacionals". I defensa el contracte formalitzat amb Spotify perquè és important associar la imatge del club amb una marca líder després d'un any en què l'entitat ha tingut moltes dificultats per redreçar la situació financera.

Plantilla equilibrada Sobre el futur d'alguns jugadors de la plantilla actual, Laporta explica que té una bona relació amb Dembélé i no descarta que segueixi al club, tot i que el francès no va voler renovar el seu contracte a principis d'aquest any: "Xavi ha sabut treure partit al seu talent, ara acaba contracte i hem d'asseure'ns a parlar, però em consta que està a gust al Barça i veurem què passa". Joan Laporta és optimista sobre el futur esportiu i econòmic del Barça | TVE El president no amaga la seva alegria per haver recuperat el segell que va instaurar Johan Cruyff, i assenyala que Leo Messi sempre té les portes obertes del club, mentre creu que Gerard Piqué podria tornar a la selecció si manté la seva actual rendiment.