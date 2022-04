Desconvocada l'aturada de transportistes

La Plataforma en Defensa del Sector del Transport per Carretera ha acordat suspendre temporalment la vaga que els camioners autònoms van iniciar fa 20 dies per protestar contra l'increment de costos i la inacció del Govern per frenar la pujada de preus. L'entitat ha celebrat aquest dissabte una assemblea a la localitat madrilenya de San Fernando de Henares on s'ha decidit finalment desconvocar l'aturada indefinida, s'ha apostat per "reorganitzar-se bé" i s'ha acordat reprendre les mobilitzacions quan es consideri "oportú" si no hi ha solucions a curt termini.

La Plataforma segueix rebutjant les mesures acordades entre el govern espanyol i el Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC) el 25 de març passat. Aleshores es va pactar, entre d'altres coses, bonificar 20 cèntims cada litre de combustible però aquell mateix dia la Plataforma en Defensa del Sector del Transport per Carretera ja va avisar que no considerava les mesures suficients després de reunir-se amb la ministra i, per tant, va decidir mantenir l'aturada.

El portaveu de la plataforma, Manuel Hernández, ha aprofitat la seva intervenció en l'assemblea de'aquest dissabte per defensar que és el moment d'actuar amb "intel·ligència" i de "saber administrar les forces" del col·lectiu de transportistes autònoms. "Hem d'organitzar-nos encara més i millor a les províncies i preparar-nos per poder tornar a actuar amb més força. Arribarà un segon cop", ha dit.

Normalitat a les benzineres En el segon dia de l'aplicació dels descomptes, s'han vist menys cues però persisteixen les queixes dels petits empresaris del sector. A més a més, encara hi ha molt usuaris desorientats perquè no saben que el cartell de preus i el sortidor no recullen la bonificació sinó que s'aplica un cop es paga a caixa. 01.16 min Segon dia de bonificació amb menys cues A banda d'una certa confusió, alguns usuaris creuen que la bonificació és insuficient davant l'encariment exponencial dels carburants de les darreres setmanes. “⛽ La majoria dels clients de les benzineres consideren que la bonificació de 20 cèntims "és insuficient" per compensar la pujada dels carburants | @RTVECatalunya @cafedidees_rtve



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 1, 2022

Queixes dels petits empresaris Els propietaris de moltes estacions de servei es queixen de problemes a l'hora de gestionar la devolució del descompte que han d'aplicar al consumidor. Hi ha incidències per introduir la bonificació en el sistema informàtic de l'Agència Tributària i asseguren que de moment han d'avançar ells la part que els correspon. La bonificació dels carburants posa en peu de guerra les benzineres El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, ha lamentat en declaracions al Vespre del canal 24 horas de TVE que no han tingut marge de temps per posar en marxa la mesura i que les 11.500 estacions de servei es veuen "obligades" a fer coses "que no tenen massa sentit" com finançar un descompte de l’Estat. Campabadal denuncia que una estació mitjana ha d'avançar entre 30.000 i 60.000 euros d'impostos: "Mai havia vist que una rebaixa d'impostos ho hagués de sufragar l'últim eslavó de la cadena". 04.27 min Albert Campabadal: "Mai havia vist que una rebaixa d'impostos ho hagués de sufragar l'últim eslavó de la cadena" Per la seva banda, a Ràdio Nacional, Nuria Lékue, vicepresidenta de la confederació d'estacions de servei, ha alertat que moltes petites benzineres el dia està sent caòtic. De fet, les estacions estimen que a primera hora la demanda s'ha multiplicat per cinc i s'ha alentit el sistema informàtic de cobrament a petrolieres com la de Repsol. “⛽ Las estaciones de servicio tienen un margen de 15 días para incluir el descuento de 20 céntimos en la factura



Nuria Lekue, vicepresidenta de @CEEES_es: "Para nosotros esto está siendo caótico"



— Radio Nacional (@rne) April 1, 2022