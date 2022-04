El Govern central i el Comitè Nacional de Transport per Carretera han acordat una bonificació de 20 cèntims per euro per litre o quilo de combustible i una ajuda directa de 450 milions d'euros per al sector. L'acord per desencallar la crisi dels preus del combustible s'ha tancat de matinada i no ha comptat amb la presència de la plataforma convocant de l'aturada, que continua les protestes aquest divendres.

01.41 min Els transportistes continuen les aturades tot i l'acord d'abaixar els preus dels combustibles | Mar García

Els representants de l'Executiu a la reunió han estat la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, i els ministeris d'Hisenda i Transports. A l'altra banda hi han estat presents els representants del CNTC i algunes associacions com ASTIC, FENADISMER, FEINTRA, FETRANSA i ANATRANS. Com les aturades han continuat, el Ministeri ha decidit finalment reunir-se amb la Plataforma per a la Defensa del Sector de Transport aquesta tarda.

“☕️ Els transportistes de la Plataforma de Defensa del Sector del Transport consideren que l'acord entre comitè i govern no és suficient.



��️ @Claraa_Sedano ens explica la seva protesta, des del Port de Barcelona.



�� https://t.co/FApYVEMqlb

@GemmaNierga @RTVECatalunya pic.twitter.com/f7NCvHzuSR“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 25, 2022

1.000 milions d'euros en mesures Dels 20 cèntims, 15 sortiran del pressupost públic i 5 seran suportats pels operadors de productes petrolífers. Aquesta bonificació s'aplicarà a dièsel, gasolina, gas i 'adblue'. El Ministeri de Transports calcula que l'acord suposarà un estalvi d'uns 700 euros mensuals per camió. En total, les mesures implicaran una injecció de més de 1.000 MEUR. La rebaixa en el combustible estarà vigent de l'1 d'abril al 30 de juny, prorrogable. A banda de la rebaixa, rebran 1.250 euros per camió, 950 per autobús, 500 per furgoneta i 300 per vehicle lleuger (taxi, VTC i ambulàncies).

(taxi, VTC i ambulàncies). Hi haurà també una ampliació del termini de venciment dels crèdits avalats per l'ICO de fins a entre vuit i deu anys, així com una ampliació del període de carència dels crèdits avalats per l'ICO de sis mesos. En aquest sentit, s'establirà també una nova línia de crèdits al sector avalats per l'ICO amb 12 mesos de carència.

de fins a entre vuit i deu anys, així com una ampliació del període de carència dels crèdits avalats per l'ICO de sis mesos. En aquest sentit, s'establirà també una nova línia de crèdits al sector avalats per l'ICO amb 12 mesos de carència. Devolució mensual del combustible professional des d'abril, enfront del període trimestral vigent actualment, i es posarà en marxa un sistema de devolució anticipada mensual amb regularització anual. El Port de Barcelona assegura que si no s'arriba aviat a un acord, "s'aturarà l'activitat marítima" Maria Bosch | Vanesa Benedicto | Núria Roca | Francesca Campoy Pel que fa a les mesures socials, es duplicarà la dotació pressupostària dels ajuts a l'abandonament a la professió de transportista, passant de 10 a 20 milions d'euros el 2022.

a l'abandonament a la professió de transportista, passant de 10 a 20 milions d'euros el 2022. Abans del 31 de juliol el Ministeri presentarà al CNTC un text de projecte de llei per aplicar al sector del transport de mercaderies per carretera els principis de la Llei de la cadena alimentària per assegurar un ús just de la subcontractació i la rendibilitat.