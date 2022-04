Si no cocináis pato, que no sea porqué los Torres no os están proponiendo alternativas. Que si arroz meloso, pato barreado y hoy una receta de magret de pato con cerezas. Pero al plato principal lo acompaña una polenta. ¿Sabéis qué es?

La polenta fue durante muchos siglos la base de la alimentación de los campesinos y gente más humilde de las regiones del norte de Italia y Suiza. La más típica es de sémola de maíz, pero también se puede preparar con sémola de trigo, cebada, castaña, arroz o avena. De hecho, hasta que el maíz llegó de América, se comían el resto de variedades. Va a ser el acompañamiento ideal para nuestro magret en salsa de cerezas.

Una nueva edición del Duelo Torres Javier y Sergio se enfrentan a una nueva edición del Duelo Torres y les acompaña una pinche de altura, Itziar Castro. La actriz deberá también sentenciar cuál de las dos recetas del duelo la definen mejor: ¿ajoblanco con cerezas o magret de pato con cerezas?

Vamos a ver qué tal está el magret Receta de magret de pato con cerezas Receta de magret de pato con cerezas carne Ingredientes Preparación 2 magrets de pato



10 cerezas



350 g sal



150 g azúcar blanco



75 g pimentón ahumado dulce



3 chalota



200 ml Oporto



200 ml caldo de ave



40 g mantequilla



Para la guarnición:



75 g polenta



250 g leche



50 g queso Arzúa-ulloa



5 g sal



Pimienta



Unas hojas de romero y tomillo

Empezamos elaborando la polenta. En un cazo, ponemos a calentar leche, le añadimos el queso, un poco de sal y pimienta y llevamos a ebullición. Cuando el queso esté bien fundido, añadimos la sémola de trigo y dejamos hasta que espese. Una vez espesado, cambiamos de recipiente y vertemos la polenta en un recipiente de cristal, cuadrado a poder ser para la forma final. Lo dejamos enfriar en la nevera dos o tres horas. Mientras, marinamos el magret de pato con una mezcla de sal, azúcar y pimentón en un recipiente. De qué manera: ponemos la marinada en la base, el magret por encima y cubrimos con más marinada. Dejamos media hora en la nevera. Mientras, deshuesamos las cerezas, a mano o con deshuesador, y cortamos por la mitad. Reservamos. Preparamos la salsa con la que aderezamos el magret, para ello, picamos una chalota en juliana y la incorporamos en una sartén con un poco de aceite. Le añadimos vino tinto y dejamos reducir hasta la mitad. Cuando la salsa esté reducida, incorporamos las cerezas deshuesadas y un poco de caldo de ave y cocinamos unos 5-10 minutos. Queremos que las cerezas se estofen pero que no se deshagan. Pasado este tiempo, añadimos una nuez de mantequilla a la salsa. Y la reservamos para después. Seguidamente, sacamos el magret que teníamos marinando en la nevera, lo pasamos por agua, lo secamos y, con un cuchillo afilado, le hacemos unos pequeños cortes en la piel, no muy profundos, y en forma de rejilla. Marcamos los magrets en una sartén con poco aceite. Reservamos. Sacamos la polenta de la nevera, cortamos en rectángulos y marcamos en la misma sartén que hemos marcado el pato. Sacamos y emplatamos. En un plato, colocamos los magrets cortados en trocitos, salseamos y acompañamos con un pedazo (o dos) de polenta marcado.