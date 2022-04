¿ diente de ajo



50 g cerezas sin hueso



50 pan de payés (miga)



500 g agua



25 g vinagre de Jerez



50 g AOVE



Sal



75 g almendras crudas y peladas



Para el topping:



2 filetes



Anguila ahumada



50 g pan de payés



1 ramita de apio



Unas hojas de romero



Unas hojas de tomillo



6 cerezas



Empezamos calentando el horno y preparando los crostones o crutones. Picamos romero y tomillo. Reservamos. Cortamos el pan en daditos, salpimentamos, aliñamos con un poco de aceite y espolvoreamos las hierbas picadas por encima. En una bandeja para horno con papel sulfurizado, distribuimos los crostones de pan y horneamos durante unos 25 minutos a 160º C. Pasado este tiempo sacamos del horno y reservamos encima de papel absorbente. Mientras, pasamos por agua las cerezas y las deshuesamos. Podemos hacerlo a mano o con algún gadget específico para tal menester. (En el mercado, es fácil encontrar deshuesadoras de cerezas/aceitunas. Reservamos algunas para el emplatado final. Pelamos unos ajos. Reservamos. Seguidamente, pasamos por agua una ramita de apio y con un pelador lo pasamos por un lateral para conseguir tiras muy finas. Cuando tengamos unas cuantas las colocaremos en agua con hielo para que se ricen. Reservamos. Vamos con el ajoblanco. En el vaso triturador añadiremos agua, los ajos pelados, las cerezas deshuesadas, miga de pan, aceite, sal, vinagre de Jerez y las almendras crudas y peladas (reservamos alguna para el emplatado). Trituramos entre 2-3 minutos a potencia máxima. Tamizamos en un colador chino que tenga unos agujeros más grandes de lo habitual para que la mezcla no nos quede demasiado líquida (no buscamos una sopa). Cortamos unos dados de anguila ahumada que habremos comprado envasada. No requiere ninguna manipulación previa, podemos abrir el envase y usarla. Emplatamos en un plato hondo: primero, el ajoblanco; en el centro, las tiras de apio rizado; alrededor, los dados de anguila ahumada, los crostones de pan, algunas cerezas deshuesadas que hemos reservado cortadas por la mitad y algunas almendras que también hemos guardado.