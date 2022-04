“Hace dos años descubrí que era un chico trans. Siempre había sentido que estaba interpretando un papel que me habían asignado al nacer. Pero, que no era el mío”. Esta es la historia de Joel, un chico trans de 16 años que sueña con convertirse en actor. Por el camino tiene que lidiar con los retos de su iniciada transformación. Esta es la trama que plantea la nueva serie de Playz, 'Ser o no ser', sin embargo, es un paralelismo a la situación que viven muchos jóvenes en el mundo. Todo lo que ocurre en su clase de bachillerato escénico, lo puedes ver desde ya en RTVE Play.

Una comedia dramática juvenil que aborda el tema sin ningún tipo de prejuicio y donde se puede ver una historia que habla de la búsqueda de la normalidad y de la aceptación, porque todos somos iguales.

El apoyo familiar es crucial en el proceso de transición

En la serie, Joel tiene una preciosa relación con su madre que le apoya en todo momento. Este debería ser un espejismo de la realidad, debido a que es crucial que este proceso la persona no lo pase sola. No solo por el apoyo, que es vital, sino también por todos los trámites que hay durante el camino. Un largo camino en el que es necesario tener quien te tienda la mano en los momentos más críticos y que este ahí contigo. ¿Cómo verbalizó su deseo de cambiarse se sexo nuestro protagonista? “Primero se lo dije a mi madre. Yo la llamé después de un día de clase y le dije mamá, te tengo que decir una cosa que no sé qué me vas a decir, pero supongo que es que no puedo más. Y mi madre me dijo sí, claro, dímelo. Se lo dije y muy bien. O sea, ella dijo que se lo olía un poco por mi personalidad, pero que no pasaba nada. Y después mi madre se lo contó a mi padre, a mis hermanos”, confesaba Ander