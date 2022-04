El síndic exigeix més transparència al Parlament

L’escàndol de les llicències per edat del Parlament no ha passat per alt en la presentació de l'Informe de Transparència del síndic de Greuges en funcions. Rafael Ribó ha recordat que “tot acord que es pren a la Cambra, en tant que institució pública, hauria de regir-se per la màxima transparència" i, per tant, "hauria de ser publicat”.

Ribó ha recordat que "seria bo que no quedés cap racó d’opacitat" quant a les retribucions dels parlamentaris i càrrecs públics incloses gratificacions extraordinàries, complements, etc... Segons el Síndic, el cas de les llicències per edat, un règim especial que permet cobrar sense treballar i que s'ha eliminat del reglament després de fer-se pública la situació, també evidencia les "dificultats" dels òrgans de resolució de reclamacions en matèria de dret d'accés a la informació.

Preguntat pels triennis a treballadors del Parlament, que en alguns casos impliquen cobrar més per complements que de sou base, Ribó ha redundat en la mateixa idea: "Tot el que és retribució pública hauria de ser objecte de la més absoluta transparència".