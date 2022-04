Per què Manresa és la capital catalana del bacallà?

Manresa és el cor de Catalunya. La ciutat se situa en una cruïlla de camins. A l’època dels romans ja existien rutes que comunicaven la costa amb la muntanya. Actualment, les vies del tren i les carreteres encara segueixen aquestes vies romanes. Manresa és, des de sempre, un lloc de pas i un nus de redistribució comercial que abasteix els pobles i ciutats de la comarca del Bages.

Quan no hi havia refrigeradors, un dels productes més comercialitzats, juntament amb l’areng, era el bacallà. Procedia d'aigües més fredes que les catalanes. Al programa ‘La recepta perduda’, presentat per Sílvia Abril i disponible a rtveplay.cat, el periodista i investigador de cuina, Toni Massanés, detalla que hi havia dues rutes del bacallà que passaven per la localitat. Arribava des del Cantàbric i baixava pels camins de l’Ebre o provenia del mar del Nord i travessava França fins Catalunya.

El tall del bacallà salat RTVE Catalunya

Per conservar el bacallà i aconseguir que arribés més lluny i es pogués menjar als pobles d’interior, hi havia dues maneres de conservació: amb sal i sec. El sec, conegut com el “peixopalo”, va caure en desús perquè tenia un gust molt fort i era difícil de cuinar, mentre que el salat encara es fa servir.

Segons comenta Toni Massanés, Manresa tenia moltes bacallaneries. Avui en dia, només existeix ‘La casa del Bacallà’, una botiga que es va inaugurar el 1917. Malgrat que es pot comprar bacallà salat, la seva propietària ven més dessalat i també ha incorporat a la venda diferents plats cuinats amb aquest peix com la brandada o els pebrots farcits.

Sílvia Abril a 'La casa del Bacallà' de Manresa RTVE Catalunya