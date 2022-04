El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, s'ha mostrat "molt satisfet" a la sortida de la trobada amb els grups parlamentaris després de la marxa lenta que ha protagonitzat el sector del taxi a Barcelona. "Crec que ens ajudaran", ha comentat. Segons Álvarez, tots ells han estat d'acord en demanar que la Generalitat articuli ajudes per al sector. La protesta, amb motiu de l'alça del preu dels carburants, ha començat aquest dimecres al matí a l'Aeroport del Prat i recolza la vaga que els transportistes van iniciar el passat diumenge 13 de març.

Els grups "ho faran arribar al Departament d'Empresa a veure si es pot articular algun tipus d'ajut extraordinari per al sector o per als autònoms", ha concretat Álvarez, i ha assegurat que tots els grups són "molt sensibles" al problema. "La mobilització ha tingut l'impacte que buscàvem. Hem posat al centre del debat la problemàtica nostra del sector", ha afegit.

"Continuarem picant pedra. Ja els hem dit que si això continua així haurem de parar i que no volem parar, però no tindrem cap més remei", ha matisat, tot i que creu que els ajudaran. Asseguren que volen donar servei a la ciutadania, però que ara mateix la situació amb l'augment del preu dels carburants és "insostenible".

Álvarez ha destacat que la protesta té el suport de totes les associacions del taxi i alguns transportistes i agricultors també s'han sumat a la marxa. En total, han participat en la manifestació uns 1.500 taxistes, segons la Guàrdia Urbana, i uns 300, segons l'Ajuntament de Barcelona.

Si no reben ajudes, "col·lapsaran la ciutat de Barcelona"

El sector del taxi ha avisat que si no reben ajudes "com les aprovades per la pandèmia", iniciaran de nou una protesta estacionant els taxis enmig del carrer. El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha amenaçat en plantar taxis a la Gran Via si no aconsegueixen el seu objectiu, una acció que ja es va produir l'estiu del 2018, quan la justícia va tombar la limitació de les llicències de VTC.