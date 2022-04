Pimec i les patronals del sector agroalimentari i el gran consum han advertit que la vaga de transportistes ha generat una situació "insostenible" i algunes empreses han hagut d'interrompre l'activitat per la manca de subministrament. "Avui ja ens han començat a trucar empreses que han hagut d'aturar la seva producció", ha detallat el president de Pimec, Antoni Cañete, posant l'exemple d'una marca de cafè que fa quatre dies que està tancada.

Per això, han instat a acabar "immediatament" el conflicte que està posant "en clar risc el proveïment de productes". "El transport afecta tota l'economia. Es fa del tot urgent solucionar i donar resposta", ha afegit Cañete abans de ressaltar que les mesures proposades pel Govern central son "inconcretes" i "insuficients" per desconvocar la vaga de camioners.

Algunes empreses que s'han vist obligades a aturar temporalment els processos de fabricació són: Calvo, Azucarera, Cuétara, Dcoop, JaenCoop, Agrosevilla o fàbriques de pinso. Altres com Danone, Estrella de Galícia, Heineken o Cruzcampo han anunciat que ho hauran de fer pròximament.

El conflicte "amenaça" la producció i "fa perillar" més de 100.000 llocs de treball Els fabricants i les cadenes de distribució reclamen als vaguistes que "deixin de coaccionar la resta de sectors" i avisen que el conflicte ja amenaça la producció i fa perillar més de 100.000 llocs de treball. Per això, insten a "acabar immediatament" amb el conflicte. "És inajornable posar fi a aquesta situació que està posant en clar risc el proveïment de productes, així com la continuïtat de milers de negocis i llocs de treball", afirma el text. Segons relaten, les empreses treballen per adaptar el seu assortiment, tractant de reemplaçar aquells productes que no estan arribant al punt de venda per altres alternatives.

Piquets al port de Barcelona Els transportistes han impedit aquest dimarts al matí el pas dels camions al port de Barcelona en el novè dia de vaga per protestar contra l'alt preu del carburant. Els piquets de l'aturada s'han situat a l'entrada a les terminals contenidors de la infraestructura barcelonina i molts dels concentrats eren de l'Associació de Transportistes Portuaris de Barcelona. Al llarg del matí, el nombre de concentrats ha baixat i alguns camions han pogut entrar a les terminals. Vuitè dia de vaga dels transportistes amb marxes lentes a les rondes Nadia Somoza / Maria Tarsà / Héctor Marín Amb tot, el trànsit de camions al port d'aquest dimarts és molt més baix de l'habitual després d'una setmana de tensió amb els vaguistes.

El Port valora positivament la proposta del Govern central El Port està en contacte amb els cossos de seguretat per "garantir que es pugui treballar a les terminals i per assegurar la cadena de subministrament". Fonts portuàries valoren positivament la proposta del govern central de subvencionar el gasoil amb 500 milions d'euros després de reunir-se aquest dimarts amb el Comitè Nacional de Transport per Carretera, però afegeixen que ara cal que es concreti. “�� L'aturada del transport fa que cada cop més empreses vegin amenaçada la producció per la manca de subministraments | @RTVECatalunya @maria_tarsa



➕ Info a https://t.co/rTqp92Z9lC pic.twitter.com/QFJXmeiTY2“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 22, 2022 L'organització convocant, la Plataforma per la Defensa del Transport de Mercaderies, va considerar insuficient el plantejament de l'executiu de Pedro Sánchez. A més, altres patronals com la Federació Nacional d'Associacions de Transport (Fenadismer) han anunciat que no treballaran fins que no es detallin les mesures "urgents i efectives" perquè els transportistes "surtin de la ruïna".

Danone adverteix d'una imminent ruptura de subministrament a tot Espanya Danone adverteix d'una ruptura de subministrament "imminent" a tot Espanya, a conseqüència de les incidències provocades per la vaga de transportistes. Segons ha detallat en un comunicat, l'empresa es veurà obligada a interrompre de forma temporal la seva activitat a les 4 plantes de productes làctics com la de Parets del Vallès i, a les 3 d'aigua mineral natural que produeixen varietats com la Font Vella. Això en cas de no assolir-se una solució de forma immediata a l'aturada. 00.43 min L'aturada del transport fa que cada cop més empreses vegin amenaçada la producció Fins ara, Danone ha intentat mantenir tota la seva activitat dins la normalitat "malgrat les dificultats provocades per un context difícil i molt tensat". No obstant això, la situació "d'inestabilitat i l'agreujament de les aturades ja estan començant a afectar l'aprovisionament de matèries primeres essencials per als seus productes com a llet sencera o nata", ha relatat Danone. En aquest sentit, l'empresa mostra "el seu profund malestar per aquesta situació i per les greus conseqüències a tota la societat".