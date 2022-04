Sara Deop nos presenta su nuevo single, "No te enamoras"

Sara Deop está de estreno. La cantante acaba de presentar su nuevo single "No te enamoras", un tema con el que quiere que la gente baile y disfrute del momento. La de Mallorca ya lo consiguió el pasado mes de enero con "Make you say", el tema con el que participó en el Benidorm Fest, la preselección española para Eurovisión 2022. Aunque no logró clasificarse para la final, Sara Deop nos brindó una de las actuaciones más memorables de la edición.

02.54 min Benidorm Fest - Sara Deop canta "Make you say" en la segunda semifinal

"No te enamoras" manda un mensaje de amor propio Ahora vuelve por la puerta grande de la música con un tema que grabó el verano pasado y que tuvo que retrasar por su participación en el certamen alicantino. Con la llegada del buen tiempo, la cantante ha sacado del cajón de sencillos uno con el que pretende levantar el ánimo de la gente. Sara Deop quedó encantada cuando escuchó por primera vez "No te enamoras": "Esto es totalmente para mí", dijo la artista tras la primera escucha. La canción, en palabras de la artista, manda un mensaje de amor propio muy importante: "Muchos dicen que no pueden vivir sin un amor, y a veces es muy necesario saber estar sola", nos ha contado la artista en la entrevista. La cantante Sara Deop durante la grabación del videoclip de "No te enamoras" Pero "No te enamoras" no es la única canción que Sara Deop tiene pensado estrenar a lo largo de este año. La cantante nos ha contado que tiene muchas canciones guardadas y que pronto saldrá un nuevo single: "Hay temas que tengo muchas ganas de sacar, pero tenemos que hacer una selección". Mientras, tendremos que conformarnos con este tema que promete sonar y mucho este verano. Sara Deop ha estrenado "No te enamoras", un tema que manda un mensaje de amor propio

Su paso por el Benidorm Fest A Sara Deop, que comenzó en el mundo de la música a los 9 años, la conocimos en 2017 durante su participación en la tercera edición de La Voz Kids. La cantante nos ha contado que desde su paso por el talent show no ha parado de formarse musicalmente. Pero no ha sido hasta el Benidorm Fest cuando la mallorquina se ha dado a conocer al gran público. "Para mí es todo un orgullo que la gente me haya conocido gracias al Benidorm Fest", ha dicho la de Mallorca al hablar de su participación en el concurso de RTVE. "Es una experiencia que jamás voy a olvidar, fue un mes intenso y de muchos nervios, pero lo disfruté mucho", ha añadido. Sara Deop también nos ha hablado sobre Chanel, la representante española en Eurovisión 2022. La de Mallorca nos ha contado que siguen intercambiándose mensajes. "Estoy muy orgullosa de ella, lo va a petar en el festival", ha dicho durante la entrevista. Sara Deop durante el videoclip de "No te enamoras"