Jan, un chiquillo con Síndrome de Down y unos padres que nos dieron ejemplo de como crecía y les sonreía a cada paso. Escribieron un blog durante sus primeros años de vida y de ahí, mucho, mucho más.

La mayoría le conocimos cuando se estrenó el documental, en 2016, así que hemos querido encontrar información de la familia hoy en día. ¡Mira por donde! Siguen escribiendo:

'Me parece increíble estar volviendo a escribir en el blog, siento muchas sensaciones. Recuerdo cuando día tras día me sentaba a escribir. Durante 7 años no falté ni un solo día a la cita. Luego vino la película, el aluvión de emociones… han pasado muchas cosas desde entonces'.

Sí, Jan ya tiene 10 años y en RTVE queremos recordar como fue todo cuando llegó a este mundo, tantas veces poco sensible con los diferentes. Este lunes le recordamos con la emisión de esta maravillosa historia de aceptación y de esfuerzo, pero sobre todo de superación.

Mónica, la mamá de Jan, a partir del susto inicial, ha ido descubriendo todo lo que puede hacer diariamente con él, como jugar a casi cualquier cosa rtve