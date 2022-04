La sarna es una enfermedad que aún está muy presente en nuestros días. Afecta a la piel, es de fácil propagación, y está causada por una ácaro que tiene su nombre conocido como Sarcoptes scabiei. Puede sobrevivir hasta un mes en la piel humana, y se encuentra en todo el mundo, entre personas de todas las razas y edades.

“En Europa estamos constatando un aumento muy importante de casos“

Varias publicaciones en redes sociales se han hecho virales al denunciar que existe un brote de sarna en España y que el origen está en los probadores de la ropa. Lo cierto es que no hay ningún experto ni organismo oficial que avale esta tesis.

“Hablar de brote no es sencillo, tiene implicaciones, pero sí es cierto que los dermatólogos en Europa estamos constatando un aumento muy importante de casos, mucho mayor a los que encontrábamos antes de la pandemia”, explica a RTVE la Dra. Cristina Galván, dermatóloga miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

“La única manera de prevenir la sarna es evitar el contacto de la piel de una persona infectada“

Según la experta, podemos hablar de brote porque realmente no se conoce el número de casos que están normalmente afectados al no ser una enfermedad de declaración obligatoria. “No obstante, aunque no podemos hablar de números, todos estamos de acuerdo en que los casos han aumentado mucho desde el inicio de la pandemia de COVID-19”, subraya. Un retraso en el diagnóstico y la resistencia del ácaro a los tratamientos son las causas que subyacen detrás de este aumento de la incidencia, según los expertos.

La única manera de prevenir la sarna, recomienda la doctora Cristina Galván, es evitar el contacto de la piel de una persona infectada. "La dificultad está en que desde el momento en que una persona adquiere el ácaro de la sarna hasta que empieza a desarrollar síntomas (picor, heridas…) pueden pasar hasta tres semanas y esta persona mientras tanto puede ir contagiando a otros individuos con los que tenga contacto cercano", apunta la dermatóloga.

Preguntas y respuestas sobre esta enfermedad El canto del grillo Médico de guardia: sarna Escuchar audio

¿Cómo se propaga? Se propagan a través del contacto piel con piel a través de una persona que esté infectada o por compartir ropa de cama, prendas de vestir, toallas, ...etc. Es independiente de la higiene personal. No porque seamos más limpios evitamos el contagio. Una vez que nos hemos contagiado, los ácaros se refugian debajo de la superficie de la piel y causan una reacción alérgica.

¿Dónde suelen ser más frecuentes los brotes de sarna? Es frecuente que familias enteras caigan al darnos un beso, o secarnos con la misma toalla. Los brotes de sarna son más comunes en asilos y en hogares de ancianos, residencias universitarias, campamentos y guarderías.

¿Qué hace el ácaro en nuestra piel? El ácaro excava la piel y deposita sus huevos. Esta excavación forma un agujero que se parece como si fuera la marca de un lápiz, deja como una puntita negra de la piel. Los huevos eclosionan después de 21 días y producen una erupción, que es la respuesta alérgica al ácaro, lo que empieza a picar de manera intensa. Los expertos advierten que las mascotas, perros y gatos generalmente. no propagan la sarna humana. También es improbable que la sarna se propague a través de las piscinas.

¿Qué síntomas provoca? Los síntomas más comunes son picores y una erupción cutánea. Estos suelen tardar de 2 a 6 semanas en aparecer después de la infestación. Si la persona ha tenido sarna antes, los síntomas aparecen entre 1 y 4 días después de la exposición. El ácaro de la sarna puede aparecer en los brazos, alrededor de los codos y las muñecas. Le gusta los pliegues de la piel en las manos, especialmente en los espacios interdigitales y alrededor de las uñas. Aparece en la piel que está cubierta por ejemplo por joyas, en la línea del cinturón o en lugares donde llevamos un reloj. También en las nalgas y los genitales. Busca las zonas húmedas del cuerpo.

¿Cómo podemos reconocer que es sarna? La erupción es una reacción alérgica a los ácaros. Aparecen como unos parchecitos pequeños con unos bultitos, unas protuberancias, que están llenas de pus en la superficie de la piel. Los bultos de la sarna, que es como se llaman comúnmente, forman una especie de línea de apariencia. Como si un mosquito o un bicho te hubiera picado varias veces en línea. Así aparece y se convierte en una erupción y si nos rascamos mucho se va a convertir posteriormente en una úlcera. Las úlceras después se pueden formar una corteza gruesa es lo que se llama “la sarna costrosa”, que contiene miles de ácaros de la sarna y sus huevos. Así, es como se va perpetuando la infección.

Una vez detectada la infección, ¿cómo debemos actuar? El tratamiento de la sarna nunca es individual. Siempre se debe tratar tanto al paciente guía (al que se ha diagnosticado) como a todas aquellas personas con las que haya tenido un contacto directo piel con piel durante el último mes. Si en una familia de 10 personas dos no se tratan porque no les pica se puede mantener la enfermedad en ese núcleo. Por eso es tan importante tratar a todos los familiares o personas con las que se conviva aúnque no tengan síntomas. También hay que tener en cuenta que el tratamiento de la sarna tiene que cumplir dos fases: por un lado, los tratamientos pesticidas que matan el ácaro y sus huevos; pero, por otro lado, este ácaro ha producido una reacción inmunitaria en nuestra piel que es muy molesta y duradera y que también hay que curar. Los expertos recomiendan mantenerse en vigilancia hasta que desaparecen todos los síntomas.