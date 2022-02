És bo ser completament sincer?

És bo ser totalment sincer? Dir tota la veritat, és honestedat o una falta de tacte? Quina diferència hi ha entre ser una persona sincera i no tenir filtre? Massa sinceritat, és sincericidi? A l’Obrim fil, el Xavier Sardá i l’Ana Boadas reben Jordi Gràcia, Laura Fa, Judit Mascó, Jordi Basté, Malbert, Elena Crespi o Ramoncín per debatre-ho.

L'actor Jorge Sanz confessa a l'Obrim fil quina part de veritat i quina part de ficció conté la sèrie que va idear i protagonitzar, '¿Qué fue de Jorge Sanz?', i on es retratava a ell mateix en les seves hores més baixes com a actor i el declivi de la seva carrera artística. Explica, a més, quin nivell de sinceritat té amb els seus amics i en les seves relacions personals, al mateix temps que reflexiona sobre els límits de la veritat absoluta i l'educació en el tracte amb els del teu entorn.

06.59 min Obrim fil - La vida sincera de l'actor Jorge Sanz

Quins problemes has de gestionar si sempre dius la veritat, tota la veritat i res més que la veritat? És el que fa el comunicador, creador de continguts digitals i 'youtuber' Malbert, que sempre ha fet gala d'anar amb la sinceritat més absoluta per davant. En el seu testimoni relata les bondats, a parer seu, de no amagar mai el que penses en el tracte amb la resta, encara que això no sempre sigui ben acceptat o pugui portar-te conflictes amb els teus amics i la teva gent més propera.

15.45 min Obrim fil - Malbert, dir la veritat costi el que costi

La sinceritat i la veritat són dos pilars del periodisme, com sap molt bé en Jordi Basté, conductor d'El món a Rac1, que aporta al debat la seva visió sobre si és convenient o no dir sempre la veritat, tant en el món professional com l'àmbit personal. En el seu testimoni relata les bondats, a parer seu, de no amagar mai el que penses en el tracte amb el teu entorn. Però també parla sobre la sinceritat en l'àmbit quotidià i revela una anècdota molt curiosa sobre què li va passar quan fa fer la seva primera truita de patates.

Els gestos de la cara i les expressions no voluntàries revelen moltes vegades si el subjecte està dient la veritat o no està sent totalment sincer. L'Ana Boadas entrevista l'experta en comunicació Teresa Baró per analizar declaracions de personatges púlblics i avaluar-ne la sinceritat en funció dels gestos del rostre.

04.53 min Obrim fil - Saber si es menteix pel llenguatge corporal

En Marc Fortuny va sortir de l’armari després d’estar ocultant la seva condició sexual mentre era judoka d’alta competició. Sincerar-se amb ell mateix i amb els altres en un ambient homòfob el va alliberar i va començar a ser feliç, malgrat els problemes inicials que la seva decisió li va comportar. Explica que la seva experiència i el procés que el va portar a prendre la decisió de fer públic que era gai no va ser gens fàcil ni exempta de contradiccions i conflictes.