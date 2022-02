Ratxa seca

Catalunya està en prealerta per sequera després de dos mesos sense pluges. Els pantans estan al 56% de la seva capacitat i hi ha amenaça de restriccions si baixen del 40% i s'ha de decretar l'alerta per escassetat d'aigua. Si les precipitacions no ho remeien, les reserves s'acabarien a la tardor.

Les reserves baixen un 30% en un any Fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) han informat que actualment el sistema Ter-Llobregat (el que dona servei a la major part de la població catalana) té un 56% de reserves d'aigua, un percentatge que avui fa un any era del 86%. La situació més preocupant es dona en els embassaments de Tarragona, ja que el de Riudecanyes està al 21% de la seva capacitat i el de Siurana a penes arriba al 30%. L'embassament de Rialb a la zona de la presa, vista des de la Baronia de Rialb (Noguera) Quan els embassaments baixen del 60% de la seva capacitat, l'ACA activa la prealerta. Això no suposa restriccions, però sí que implica l'activació de mesures preventives i la recomanació d'un ús responsable de l'aigua.

Què suposa la situació d'alerta? Quan els pantans baixen del 40% de la seva capacitat, que podria ocórrer en les pròximes setmanes si no plou abans, l'ACA activa l'alerta. Això implica desplegar mesures d'estalvi en alguns usos: Reduir en un 25% el reg agrícola.

Limitar l'ompliment de piscines o establir una dotació màxima de 250 litres per habitant i dia.

Incrementar el règim d'extracció d'aigua dels aqüífers i el rendiment de les dessalinitzadores.

Paper de les dessalinitzadores En aquests moments, per a evitar arribar a l'alerta, les dessalinitzadores ja operen en un règim de funcionament del 85% sobre la capacitat total, quan en condicions normals el percentatge ronda el 10-15%. "Les dessalinitzadores són un recurs complementari en situacions de sequera i, per tant, es posen en un règim de producció més alt quan les reserves es troben per sota del 60% de capacitat. Alguna cosa que ocorre amb una certa freqüència a Catalunya per la presència de rius petits amb poc cabal", han especificat fonts de l'ACA. “�� Ja fa 75 dies que no plou amb cara i ulls, la sequera és excepcional a Barcelona i a l'Empordà.



�� Les previsions no són optimistes...



Segons els responsables hidrogràfics de la Generalitat, "el més important en una situació com aquesta és extremar les mesures de contenció de la demanda, utilitzar únicament l'aigua que realment sigui imprescindible, tant en l'àmbit domèstic en les llars com també en les indústries i regadius".

Activat el Pla Especial de Sequera Les mateixes fonts han explicat que, davant la sequera pluviomètrica persistent des d'octubre passat, l'agència ha activat el Pla Especial de Sequera i està treballant preventivament per a evitar l'arribada dels escenaris més greus de la sequera. En concret, va activar l'escenari d'alerta en l'aqüífer Carme de Capellades (Barcelona) el 6 d'octubre de 2021, que ara s'ha recuperat i està en situació de normalitat, i a l'Alt Empordà (Girona) el 28 d'octubre de 2021, on es manté l'alerta atès que les reserves encara no s'han recuperat prou.

No s'esperen pluges De moment, les previsions no apunten a pluges en els pròxims dies, encara que per al cap de setmana s'espera un canvi de tendència que podrien deixar algunes precipitacions febles. La presa i el pantà d'Oliana vist des de l'església de Santa Maria de Castell-llebre (Alt Urgell) Fonts de la Delegació Territorial d'Agència Espanyola de Meteorologia (AEMET) a Catalunya han explicat que l'últim episodi significatiu de pluja va ser a la fi de novembre, amb una precipitació 87 litres d'aigua per metre quadrat. I a penes 39 litres a l'octubre, que va ser el quart mes d'octubre més sec en el que va de segle.