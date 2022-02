Primeres explicacions de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, després de materialitzar-se la retirada de l’escó del diputat de la CUP, Pau Juvillà, obeint l’ordre donada per la Junta Electoral Central. En una entrevista a Rac1, Borràs ha assegurat que estava disposada a “arribar fins al final”, però l’independentisme no ha “volgut fer el pas col·lectiu”. Així, ha lamentat que es rebutgés la seva “proposta de fer un front comú de resistència” i admet que “s’han trencat confiances”. En aquest sentit, assenyala es va sentir "inútilment exposada" i apunta directament el president Pere Aragonès, ERC i la CUP per “no acceptar" la seva proposta.

La presidenta del Parlament descarta dimitir i anuncia que farà una compareixença a la Junta de Portaveus per aclarir la situació a la resta de grups. Borràs, de moment, avança la seva intenció de querellar-se contra la JEC i ja ha obert un “expedient informatiu” per saber com van actuar els funcionaris de la Cambra.

Molta tensió entre els funcionaris Segons Borràs, la convocatòria d’urgència del ple de dijous va culminar l’estat “de molta tensió entre els funcionaris del Parlament” que havia generat el cas Juvillà. Per exemple, "la persona que ha d'enviar un SMS" a Juvillà per a convocar-lo al ple "ja no l'envia perquè considera que ja no és un diputat", o "qui ha d'enviar-li un correu electrònic ja no l'envia", o "no es vol registrar una delegació de vot", o "es tanca el registre i no s'habilita el sistema de vot informàtic", per la qual cosa Borràs va haver de "proposar una votació a mà alçada". El cas Juvillà deixa més malmeses les relacions dins l'independentisme Totes aquestes accions d'acatament a la JEC, ha dit, es van produir "en el pla administratiu" del Parlament, per les "pors i renúncies" dels funcionaris.

Recompondre l'entesa Contràriament, la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha tornat a animar les forces independentistes a "recompondre l'entesa entre partits i treballar conjuntament". En una entrevista de Catalunya Ràdio, Vilagrà ha demanat "plantar cara, prepositivament". La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha animat en aquest sentit a Borràs de deixar de banda els retrets i li recrimina "voler treure's les culpes de sobre".



��️ @martavilaltat: "Hem de veure quins són els límits i refer una estratègia compartida" | @RTVECatalunya





Amagar-se darrere la Junta de Portaveus El portaveu dels comuns i diputat al Congrés, Joan Mena, ha acusat Borràs de "mentir" els diputats i els ciutadans i li ha exigit que doni explicacions "en seu parlamentària". "No pot ser que s'amagui a la Junta de Portaveus, ha de ser en comissió o en el ple del Parlament", ha concretat Mena en una roda de premsa aquest dilluns, després de la retirada de l'escó de Juvillà com havia requerit la Junta Electoral Central (JEC).



��️ "La segona autoritat del país ens ha mentit a tots" | @RTVECatalunya



