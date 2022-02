El cas Juvillà deixa més malmeses les relacions dins l'independentisme

El cas Juvillà ha tornat a encendre el foc creuat dins l’independentisme. Després de saber que la retirada de l'escó al diputat de la CUP era efectiva des de fa una setmana, tot i que es va comunicar oficialment ahir, s’ha revifat la tempesta política de retrets entre JxCat, ERC i la CUP.

01.25 min Els partits demanen explicacions a Borràs pel cas Juvillà | Elena Garcia

ERC vol un aclariment de Borras La secretària general d'ERC, Marta Vilalta, ha aclarit que demanaran aclariments a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, després que aquest divendres el Butlletí Oficial del Parlament (BOPC) ha publicat la baixa com a diputat de la cambra. "No va poder votar per conflicte d'interessos o perquè ja no era diputat? Si no ho era, per què no es va comunicar públicament abans?", ha dit en una entrevista a TV3.

PSC acusa Borràs de “mentir” El primer secretari dels socialistes, Salvador Illa, ha assegurat al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La 2 que tots sabien quin seria el desenllaç del cas de Pau Juvillà, però lamenta la "gesticulació" i el "poc coratge" d'aquesta setmana. També la portaveu del PSC-Units, Alícia Romero, també ha estat molt crítica amb Borràs, a qui acusa de “mentir”, perquè sabia que el diputat anticapitalista havia estat donat de baixa el 28 de gener. "Per què fem un ple per a dir que un senyor continua sent diputat si ja li has donat de baixa?", ha exclamat la portaveu socialista. “Alícia Romero @socialistes_cat acusa Borràs de "mentir" en el cas Juvillà.



��️ "Ens han enganyat". "Ha estat un espectacle indigne d'aquest Parlament" | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/3v1ahS1MaS pic.twitter.com/1T793v6xd4" — RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 4, 2022 Alhora, els comuns que van votar a favor parlen d'opacitat i falsedats. El portaveu de Vox en la cambra catalana, Juan Ignacio Garriga, ha anunciat de la seva banda que no presentaran finalment una querella contra els membres de la Mesa del Parlament: "Han executat l'ordre de la Junta Electoral Central".

La paperera del Codi Penal JxCat es defensa dels atacs. El president de la comissió de l’Estatut dels Diputats, Jaume Alonso Cuevillas ha acusat la CUP de voler enviar Borràs “a la paperera del Codi Penal”. Després d'assegurar que Borràs està "molt tocada”, ha advertit que els anticapitalistes ja tenien assumit que Juvillà abandonaria l'escó i només volien arrossegar a la presidenta del Parlament fins a tipus penals greus. Pau Juvillà es queda sense l'escó Per això, diu que li va aconsellar que no acceptés la delegació de vot de Juvillà, i més tenint en compte que el diputat de la CUP "no podia votar perquè hi havia un conflicte d'interessos".