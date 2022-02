Dijous la mascareta deixarà de ser obligatòria a l'exterior

La mascareta deixarà de ser obligatòria a l’aire lliure la setmana vinent. Segons ha explicat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, el govern espanyol aprovarà dimarts l'eliminació de la mascareta obligatòria a l'exterior. El govern preveu que la mesura es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat dimecres i entri en vigor dijous, 10 de febrer.

Darias ha defensat que la mesura ha servit en la contenció de la sisena onada i ha justificat la decisió de treure-la ara per la millora dels indicadors. La ministra ha justificat que aquesta convalidació era necessària perquè és una "previsió constitucional".

Argimon creu que la màscara obligatòria en exteriors "no té molt sentit"

El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha sostingut que l'ús obligatori de la màscara en exteriors "no té molt sentit". La norma, que establia l'ús obligatori de màscares per a les persones de més de sis anys a l'aire lliure d'ús públic, ha estat criticada per Argimon perquè considera que han de tractar de "normalitzar la vida i conviure amb el virus".

La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha explicat que l'ús de la màscara en interior és "molt important" però que la seva efectivitat en exteriors és, segons ella, molt de menor.