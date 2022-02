L'oci nocturn reobre l'11 de febrer sense límits d'aforament ni certificat covid

Els locals d'oci nocturn reobriran el pròxim 11 de febrer, sense límits d'aforament ni d'horaris i sense necessitat de presentar el certificat covid per a entrar en ells, segons ha informat aquest dimarts el Govern.

