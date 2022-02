A només 48 hores perquè expiri el termini donat per la Junta Electoral Central (JEC) perquè el Parlament materialitzi la retirada de l’acta de diputat de Pau Juvillà, es manté la polèmica. L'activitat està pràcticament aturada a l'espera del dictamen de la comissió de l'Estatut dels diputats sobre la situació de l'escó de Juvillà. L’informe s’haurà de votar després en ple.

Mentrestant, PSC, Vox i Cs han presentat tres peticions de reconsideració de l’acord de la Mesa per paralitzar l’activitat parlamentària. Aquest mateix dimecres s’han desconvocat dues noves comissions, concretament d’Interior i Drets Socials. Ciutadans ja ha anunciat que ho portarà als tribuntals

Per part seva, Cs critica que es "pretén diferir indeguda, arbitràriament i injustificadament" a la Comissió de l'Estatut del diputat i al ple "un autoconferit privilegi d'immunitat pel qual els polítics poden decidir per si mateixos si les resolucions judicials que els afecten han de ser respectades i completes, o, pel contrari, han de ser ignorades".

La Mesa demana aturar el Parlament per l'acta de Juvillà

En la seva sol·licitud, els socialistes defensen que l'acord adoptat excedeix a les competències de l'organisme i vulnera els drets del conjunt dels diputats. "No sembla que pugui existir cap causa que justifiqui la vulneració dels drets dels parlamentaris i molt menys que tingui cabuda en el nostre marc constitucional", resolen.

Els grups del PSC-Units, Vox i Cs han presentat, mentrestant, tres peticions de reconsideració a la Mesa sobre la "proposta" de desconvocar l'activitat parlamentària. Això implica que s’hagi de reunir l'òrgan director del Parlament per a tractar aquestes peticions.

Comissions desconvocades

La comissió d'Interior i la comissió de Drets Socials previstes per a aquest mateix dimecres han estat desconvocades. Se sumen a les comissions de Polítiques Digitals i Territori, i la de Polítiques de Joventut, que ja es van desconvocar el dimarts.

Concretament, la comissió de Drets Socials, presidida per PSC-Units, ha quedat desconvocada per falta de 'quòrum' al no haver assistit la majoria de membres de la comissió, igual que va passar aquest dimarts amb una comissió d'estudi sobre el desplegament d'un sistema educatiu inclusiu, que també presidien els socialistes.

Després d'anunciar que no es podrà celebrar la sessió d'aquest dimecres, els membres del PSC, Vox, *comuns, Cs i PP han expressat la seva disconformitat, mentre que els membres dels partits independentistes no s'han presentat en suport a Juvillà.