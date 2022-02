Sofía Loren llora la muerte de su amiga Monica Vitti

Italia llora la muerte de Monica Vitti. La actriz protagonista de La aventura acaba de fallecer a los 90 años, llevaba dos décadas retirada, aejada del foco mediático, a causa de una grave enfermedad degenerativa. Pero en todo este tiempo no nos hemos olvidado de ella. Vitti era una de las artistas más queridas de su país y la noticia de su fallecimiento ha causado conmoción. Las redes se inundan de mensajes de depedida y recuerdos de una mujer que dedicó su vida al cine.

"Lo siento, muy triste, Mitti fue una gran actriz", así responde Sofía Loren a la agencia de noticias italiana Adnkronos. La muerte de su amiga y compañera de profesión la ha dejado destrozada. "¿La última vez que la vi? Hace demasiado tiempo, estaba en el funeral de Mastroianni", reconoce, aunque eso no ha hecho que su amistad y admiración mutua se deteriore. "Su muerte es una gran pérdida, no solo para el cine, sino para todos nosotros", lamenta Loren.

No es la única. Laura Pausini utiliza sus redes sociales para homenajear a Vitti en el día de su fallecimiento. "Monica Vitti por siempre", escribe a través de su cuenta de Instagram junto a una imagen de la icónica actriz.

El director de cine Giovanni Veronesi escribe en Twitter: "Monica Vitti ha dejado de sufrir después de tantos años de enfermedad atroz. Adiós, mi dulce amiga desconocida".

El actor y cineasta Carlo Verdone la define como "una actriz completa con una personalidad fuerte e incisiva". "Con Anna Magnani, será recordada como una actriz extraordinaria tanto en el drama como en el brillante. Tenía a su lado a un hombre espléndido y admirable: Roberto Russo. Siempre la recordaré por ser la primera actriz en vitorearme y aplaudirme en un visionado privado en casa de Sergio Leone a cargo de Bianco Rosso y Verdone. Las jóvenes actrices tendrán que estudiar bien sus interpretaciones", añade.

La prestigiosa firma de joyas Bulgari tampoco deja pasar la oportunidad de homenajear a la artista: "Icono italiano, artista magnética. Monica Vitti fue la personificación de la belleza y el talento en el cine italiano. Gracias Mónica".

