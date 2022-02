Santiago Bueno: "Serà injust si la investigació se centra només en l'Església catòlica"

"Serà injust si se centra només en l'Església catòlica, serà hipòcrita", així valora el president del Tribunal Eclesiàstic de l’Arquebisbat de Barcelona, Santiago Bueno, que el Congrés dels Diputats pugui investigar els abusos sexuals per part de representants de l'Església. En una entrevista exclusiva per a l’Informatiu de RTVE Catalunya, el jutge eclesiàstic valora després de la petició per crear una comissió d'investigació al Congrés sobre els abusos a l'Església, impulsada pels membres dels grups parlamentaris Podem, ERC i Bildu la setmana passada. Aquest dilluns, s’hi afegia el PSOE.

El mateix dia que Fiscalia General de l'Estat ha demanat als 17 fiscals superiors que enviïn totes les denúncies i querelles per agressions i abusos sexuals a menors en qualsevol institució religiosa, en un termini de 10 dies per elaborar un informe conjunt.

"Fer-ho públic és una forma de demanar perdó"

Bueno considera que ja estan posant fill a l’agulla sobre els casos denunciats i qüestiona què estan fent en altres ocasions: "A vegades ens preguntem si no hi ha altres motivacions polítiques al darrere. Al final, potser és la primera que ha fet els deures, havent començat per ella que és un escàndol certament i ens dol molt. Hi haurà un dia que direm, escolti, l'església ja ha fet molt, i ara la resta què fa…?".

“L'Església ja ha fet molt, i ara la resta què fa…?“

El màxim representant de la justícia eclesiàstica a Barcelona argumenta que investigar els casos i fer-ho públic és una forma de demanar perdó a les víctimes: "El tracte que els hi donem ja revela la petició de perdó, però, qui l'ha de fer? El jutge no és la persona més indicada, estaria avançant la resolució judicial i això no ho pot fer…".