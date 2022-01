A favor de la comissió d'investigació d'abusos de l'Església

L'any 2016 Manuel Barbero va destapar els casos de pederàstia a l'escola els Maristes de Barcelona. Ho va fer de la manera més dura possible, el seu fill va patir abusos per part de Joaquín Benítez qui, malgrat ser condemnat a més de 22 anys de presó, segueix en llibertat.

01.15 min A votació la creació d'una comissió que investigui els casos d'abusos a l'Església | Joana Sendra

Aquest diumenge, Barbero ha remès una carta al president del Govern, Pedro Sánchez, per a demanar-li que doni suport a la creació d'una comissió de recerca en el Congrés sobre els abusos sexuals a l'Església. Aquest dimarts, el Congrés votarà la creació d'aquesta comissió.

El PSOE es va obrir a donar suport a aquesta comissió parlamentària, proposada per Unides Podem i altres grups de l'esquerra, mentre que el PP i VOX ja van avançar la seva negativa. Per aquest motiu, i davant la falta de confirmació dels socialistes, Barbero demana a Sánchez que es «sumi» a la seva lluita.

Barbero assegura que la conferència episcopal se situa en contra per obstaculitzar la creació de la comissió d’investigació.​

"Manuel Barbero, denunciant del cas #Maristes, acusa la Conferència Episcopal d'"obstaculitzar" la creació de la comissió d'investigació



"No faran res, a no ser que el Papa doni un cop d'efecte".



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 31, 2022

Barbero avança també que faran la seva pròpia comissió si no es crea la comissió d'investigació. Insisteixen en la importància que els delictes no prescriguin i demana més recursos i iniciatives perquè les víctimes aconsegueixin superar els traumes que van patir quan eren menors d’edat.

A Catalunya, el Síndic de Greuges retreu al Parlament que no hagi iniciat encara una investigació pròpia. Segons recull un informe només un 10% de les víctimes, denuncia. Aquest és l'únic estudi publicat fins al moment a Espanya sobre els abusos sexuals en el si de l'Església catòlica. Representen, diuen, un 4% del total. Només 1 de cada 10 víctimes denuncia. El van presentar fa més d'un any, però la resposta, diuen, ha estat minsa.

L'església catòlica xifra en 220 clergues els denunciats per abusos desde 2001... Fonts de la fiscalía aclareixen que en els casos d'abusos investigats no es concreta per professió o status de l'autor.