A David Bustamante la vida le sonríe. Se encuentra en un buen momento profesional, inmerso en su carrera como actor en el musical Ghost, basado en la famosa película de Hollywood. El éxito es enorme y ahora intentará tenerlo también en la gira que el equipo va a emprender. Llevaba mucho tiempo pensando en hacer algo así. Me ha llegado la historia del equipo, los compañeros ideales. Así que todo está siendo muy dulce y estoy seguro que no será mi primer musical, pero no va a ser el último", dice en una entrevista con ‘Corazón’, de RTVE. Bustamante interpreta a Sam, el protagonista, que tras morir regresa en forma de fantasma para proteger a su novia de su malvado amigo. Un papel que interpreta a la perfección, pues el cantante durante toda su vida le ha cantado al amor. “Me es fácil, me gusta ser romántico Me gusta ser pasional. Lo soy así en mi vida personal, entonces lo trasladarlo a esta historia”.

El cantante cántabro, David Bustamante, durante una gala de Operación Triunfo GTRESS

Su vida cambió con OT David Bustamante se dio a conocer en el año 2001, cuando entró como concursante en la primera edición de Operación Triunfo. Llegó a la final, y aunque quedó tercero por detrás de Rosa López y David Bisbal, se sintió satisfecho por lograr su sueño. Pero... ¿Cuánto le debe al famosp programa? "Tengo muchísimo que agradecer lógicamente, a donde empezó todo a Operación Triunfo. Allí tuve la oportunidad de darme a conocer, de mostrar mi talento y fue una rampa increíble", asegura. El cántabro se ha convertido en uno de los artistas con mayor proyección del talent show. Tras dos décadas dedicadas a la música, ha publicado de 10 álbumes de estudio, entre los que destacan "Bustamante", "Así soy yo", "A contracorriente"… y su último disco, el recopilatorio "Veinte años y un destino". 01.59 min Corazón- David Bustamante, sobre su relación con Paula Echevarría: ¿Nosotros tenemos la persona que más queremos es Daniela y no entendería una relación de otra manera, hemos convivido trece años juntos y eso forma parte de nuestra historia" No es la primera vez que hace sus pinitos en la interpretación, ya que hizo de sí mismo en la serie 'HIT', de RTVE. La televisión es un medio en el que se mueve con mucha soltura. Lo vimos en el talent show 'Bailando con estrellas', donde conoció a su actual pareja, Yana Olina. Y en ‘Masterchef Celebrity 6’, donde se quedó a las puertas de conseguir la ansiada chaquetilla. un así reconoce que ha sido una suerte poder vivir este reto del cual ha aprendido mucho. “Lo único malo es que ahora me toca pringar absolutamente. En cada reunión familiar o de amigos, soy yo el que tiene que cocinar.”

Su relación actual con Paula Echevarría David Bustamante y Paula Echevarria eran una de las parejas más queridas del panorama español hasta que decidieron poner fin a su matrimonio tras 11 años juntos. Fue en 2017. Tras el divorcio tomaron caminos separados y la relación entre ellos se enfrió. Hoy las cosas son diferentes y mantienen una fantástica relación por el cariño que se tienen y por su hija Daniela: “Nosotros tenemos la persona que más queremos es Daniela y no entendería una relación de otra manera, hemos convivido trece años juntos y eso forma parte de nuestra historia y nadie lo va a cambiar, es simplemente cuestión de dejar el egoísmo y de sumar para que la persona en este caso, que es mi hija, sea lo más feliz posible” El cantante David Bustamente y la actriz Paula Echevarría GTRESS