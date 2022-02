Qui és Chanel Terrero? Coneixem el seu passat televisiu

Chanel Terrero ha estat una de les majors sorpreses del Benidorm Fest. La cantant era desconeguda per a molts fins a la nit del festival que l’ha portat a la fama. Ara, amb el seu tema SloMo representarà a Espanya en el festival d’Eurovisió 2022.

Però molts encara es pregunten qui és Chanel i quina ha estat la seva trajectòria personal i professional fins avui. Estàs segur que no l’has vist abans en alguna sèrie?

La seva mare li ha inculcat des de ben petita la vocació per l’espectacle. És per això que des dels nou anys, va rebre classes de cant i actuació. També va aprendre ballet seguint el sistema de la Royal Academy Of Dance , una de les escoles de dansa més prestigioses.​ Això li va permetre aprendre de grans figures com Victor Ullate, Coco Comín o Gloria Gella.

Actriu, cantant i ballarina

Encara que el seu rostre hagi estat desconegut per al gran públic fins ara, la veritat és que Chanel Terrero té una àmplia trajectòria a la seva esquena. És possible que en veure-la en el certamen, la cara de Chanel t’hagi resultat familiar, i això és perquè ha treballat en diverses pel·lícules i sèries, algunes d'elles projectes d'RTVE.

Abans de cantar, l'hem vista participant en sèries d'aquesta casa com a Àguila Roja, Centre mèdic, El secreto de Puente Viejo, El continental o La perruqueria. La seva influència també es trasllada a la xarxa i protagonitza Cupido i Wake Up, dues web sèries de Playz. Totes elles disponibles a RTVE Play.

També ha fet els seus primers passos en la gran pantalla treballant en grans pel·lícules com El Rey de la Havana (2015; 3 nominacions als Premis Goya), o una molt coneguda per tots: Fuga de cerebros 2. També ho ha fet en altres com L'últim hivern o La llorona. Altres sèries fora d'RTVE també han comptat amb ella i així l'hem vista també en Gym Tony, Ancorats, iFamily, o Kosta. The Paradise.

Es va formar en ballet, clàssic, jazz, gimnàstica rítmica, cant i interpretació i això l'ha portada a participar en musicals com El Rey León, Mamma Mia, El Guardaespaldas o Flashdance!. Com a ballarina, la vam veure en les coreografies de les actuacions del programa Tu cara me suena i va acompanyar a Shakira en l'escenari dels MTW Europe Awards de 2010.