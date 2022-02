Després de l'èxit del Benidorm Fest, comença la carrera de Chanel per Eurovisió 2022. Més de tres mesos al davant per a aconseguir que la cantant i ballarina conquisti el cor de tota Europa a ritme de ‘SloMo’. La seva primera parada serà Portugal, ja que ha sigut convidada per la RTP per a participar en la seva preselecció eurovisiva: el Festival da Canção, que coincideix, a més, amb el 65é aniversari de la televisió pública portuguesa.

La representant espanyola en Eurovisió 2022, primera artista convidada anunciada, s'unirà a la festa portuguesa el dia 7 de març, en la segona semifinal del certamen. El Festival dona Canção, que celebra la seva semifinal els dies 5 i 7 de març i la seva final el 12, es realitzarà en els estudis de RTP i podrà veure's en directe en RTP1 i RTP Play.

Chanel tornarà a donar-ho tot sobre l'escenari amb ‘SloMo’, un pop dance actual amb tocs llatins i urbans compost per Leroy Sánchez, Keith Harris, Ibere Fortes, Maggie Szabos i Arjen Thonen i una coreografia d'infart.

El Festival da Canção Deu cançons competeixen en cada semifinal del Festival da Canção, de les quals es classificaran 5 per a la gran final. El sistema de votació segueix el model d'altres anys: la meitat de la puntuació serà atorgada per un jurat professional i l'altra meitat pel vot popular. Aurea, Fado Bicha, FF, Diana Castro, Kumpania Algazarra, Farigola de Menorca, Norton, Themisterdriver, Us Quatro e Meia, Valas & Astronautes competeixen en la primera semifinal; mentre que Milhanas, Blacci, Cubita, Pose e Tristany, Jonas, Us Azeitonas, Inès Homem de Melo, Pepperoni Passion, O Vampir Submarí i Syro ho faran en la segona.