Croquetes de pollastre de Pota Blava del Baix Llobregat

Hi ha diferents teories sobre com sorgeix la raça del pollastre de Pota Blava. Alguns ho atribueixen a encreuaments amb pollastres asiàtics i altres diuen que prové d'una gallina rústica autòctona del delta riu Llobregat. A finals del segle XIX, el professor Salvador Castelló es va dedicar a seleccionar els millors exemplars de pollastres per les diferents masies de la zona i va fixar les característiques pròpies que han consolidat aquesta raça autòctona. Els pollastres Pota Blava tenen les potes de color blau pissarra i el temps de criar-lo és més llarg, entre sis i set mesos. Mengen blat de moro i aliments naturals, això fa que tingui una carn dura i gustosa, sense greix. Cap als anys 50-60, la criança d'aquesta raça de pollastre va entrar en crisi quan la indústria de l'alimentació va apostar per les espècies híbrides, molt més barates i ràpides en créixer. Cap als anys 70, els criadors locals es van associar per protegir el Pota Blava i es va crear la Fira Avícola del Prat per tal de fer-lo valdre. Fins fa poc era un producte de luxe que la gent només consumia per Nadal. Actualment, hi ha hagut un canvi de mentalitat de la gent que vol consumir carn de manera més sostenible i de millor qualitat. Els productors de pollastres també han buscat maneres noves de distribuir-lo per fer-lo més accessible.

Preparar la salsa beixamel Ingredientes Preparación 125 g de farina de blat de tot ús (si ets celíac pots substituir-la per farina sense gluten)

1 litre de llet sencera

125 g de mantega

1 polsim de nou moscada

Sal i pebre negre (al gust de cada casa) Tamisem la farina amb un colador. Aquest pas és molt important perquè després no es produeixin grumolls. Posem en un cassó a escalfar a mig foc el litre de llet durant 4-5 minuts sense que arribi a bullir. En un altre cassó introduïm la mantega i l'escalfem a foc baix fins que es fongui i afegim la farina tamisada. Deixem que es barregi fins que formin petites masses de to daurat. Així evitem que la farina quedi crua, si no la beixamel sabrà molt a farina i no és el que volem. Removem molt bé amb una cullera de fusta la farina amb la mantega fins quedi com una bola. Tirem la meitat de la llet calenta en el cassó amb la farina i la mantega. Afegim sal, pebre al gust i una mica de nou moscada molta. Removem de manera contínua amb una vareta (5-6 minuts). Anem controlant la temperatura i afegint a poc a poc la resta de la llet calenta segons vegem que va espessint. En aquest pas el millor és deixar-lo al mínim. Quedarà una mescla homogènia i sense grumolls.