De vegades pensem que al Prat de Llobregat només hi tenim l'aeroport i les autopistes i no pensem en els col·lectius de pagesos que treballen els pocs camps de conreu que encara no s'ha cruspit la ciutat de Barcelona. I és allà on la Sílvia, en el programa d'aquesta setmana, demana ajuda a una experta, la Josefa, per recuperar la recepta perduda de les croquetes tradicionals. Les de pollastre de tota la vida, però en aquest cas, de pollastre pota blava, espècie autòctona de la zona i que és una delícia.

I ja que som al Prat no ens n'anirem sense tastar les mítiques carxofes!