Ja està tot preparat per escollir el representant espanyol al Festival d'Eurovisió 2022. Demà se celebrarà la gran final del Benidorm Fest després d’una semifinal molt lluitada. Anit la catalana Rigoberta Bandini va ser la gran triomfadora de l’última semifinal per passar a la final com a l’artista favorita i la més votada amb una cançó feminista.

Els altres classificats han estat el raper Rayden (90 punts), el jove Xeinn (81 punts) i Gonzalo Hermida (76 punts), l'únic dels participants que no va poder actuar per ser positiu de covid. A la final del Benidorm Fest de demà compartiran protagonisme amb Chanel, Tanxu-gueiras, Blanca Paloma i Varry Brava.

Qui són els artistes preferits? Ja coneixem els finalistes del Benidorm Fest després de les dues semifinals, que han estat tot un èxit. La pregunta ara és qui s'emportarà el Benidorm Fest. Paula Ginés, des de Benidorm, ha afirmat al Cafè d'Idees que Rigoberta Bandini va aconseguir una posada en escena "espectacular". "Ella volia simular una nova manera de néixer, per això aquest cercle. I va voler alliberar-se, literalment, i es va treure una capa de roba i es va quedar amb el vestit de color carn", explica.



Rigoberta es va convertir així en la gran favorita del públic. Quant a la resta de participants, les Tanxu-gueiras continuen tenint molt suport. Tenen el pòdium renyit amb Rigoberta i Chanel, que ha estat superada per solament 1 punt per Rigoberta. Aquest ha estat "el gran sorpasso del Benidorm Fest". "Es rumoreja que Tanxu-gueiras segueix sent bastant favorita", ha assenyalat Paula.