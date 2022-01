Benidorm Fest, qui creus que pot anar a Eurovisió?

Benidorm Fest arriba amb unes propostes novedoses, valentes, diferents i amb molta força per a escollir el nou representant per al Festival d'Eurovisió. Punts de vista ha parlat amb alguns dels cantants per saber com encaren les darreres hores abans de l'actuació em aquest festival que se celebra a la ciutat alacantina, organitzat per RTVE.

Aquest dimecres 26 i dijous 27 de gener viurem en directe a La 1 i a RTVE Play les semifinals a les 22:40h. I dissabte, la gran final del Benidorm Fest, a les 22h, de la què en sortirà el nom definitiu que ens representarà a al gran festival europeu de la música el mes de maig a Torí, Itàlia.

Tània Sàrrias ha parlat amb alguns dels participants per donar-nos pistes: escoltem els temes i també ens expliquen com viuen aquestes darreres hores de preparació abans de pujar a l'escenari.

Algunes de les veus que escoltarem al Benidorm Fest

Javiera Mena està molt il·lusionada però no ho té clar si els nervis li permetran actuar al nivell que a ella s'exigeix. És una gran oportunitat per a la xilena per a donar-se a conèixer a tot Europa i per això ha modificat una mica el seu tema Culpa.

02.21 min Punts de vista - Javiera Mena ens presenta 'Culpa' abans del Benidorm Fest

Calle de la Llorería és la cançó que porta Ryden al Benidorm Fest. Per ell el més important és que les actuacion són en directe amb música en viu. El cantant segueix molt d'aprop cada any un altre festival internacional, el de Sant Remo. Per això, perquè en té tantes ganes, està ben tancat per no contagiar-se i no haver d'abandonar el festival. Ryden també envia un missatge als eurofans.

05.42 min Punts de vista - Les llàgrimes de Rayden camí de Benidorm

L'aposta de les gallegues Tanxugueiras és Terra, un tema a favor de la cultura. Aida, Olalla i Sabela la canten en gallec i inclou frases en català, euskera i asturià. Els fa respecte que ja les consideren favorites per arribar a la final del Benidorm Fest i potser al pas següent, Eurovisió. La seva cançó defensa la igualtat, perquè com elles diuen, 'la cultura suma, no resta'.

04.08 min Punts de vista - La fusió gallega de Tanxugueiras arriba al Benidorm Fest

Tània Sàrrias també ha parlat al Punts de Vista amb els Barry Vraba. El grup presenta al Benidorm Fest el tema Raffaella, en homenatge a la Carrà. La banda està convençuda, com van escriure a les xarxes, que són els únics que poden guanyar a Eurovisió. Ho aconseguiran? Si ho fan ho celebraran a la seva manera, tal com ens expliquen. Hi esteu d'acord?