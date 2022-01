Neus Ballús i el reconeixement de la gent "normal"

Cada vegada que tanca una sala de cinema estem perdent un punt de trobada i de coneixement per analitzar la realitat que ens envolta. Sí, podem veure pel·lícules a casa, però mai li dedicarem la mateixa atenció que en una sala de cinema. Quan tenim la sort de poder veure en pantalla gran una cinta com 'Sis dies corrents' només podem donar gràcies a la cultura per enriquir la nostra consciència social. N'ha parlat la Tània Sàrrias amb la seva directora, la Neus Ballús, a 'Punts de vista'.

Què és el cinema social? 'Sis dies corrents' n'és un gran exemple. Tendra, amb humor, amb ànima, diferent, necessària... tot això s'ha dit de la darrera pel·lícula de la Neus Ballús que podeu veure encara a diferents cinemes de Catalunya.

Fa més d'un mes que és a la cartellera i ahir va rebre 9 nominacions als Premis Gaudí. Opta a millor pel·lícula, millor direcció i guió, i els seus dos actors no professionals opten a millor actor i millor actor secundari. 'Sis dies corrents', amb la participació de RTVE, ja és una de les revelacions cinematogràfiques de la temporada.

'Sis dies corrents' ens situa en la història de Valero, Moha i Pep, treballadors d'una petita empresa de lampisteria, durant una setmana de la seva vida. Aquest plantejament, aparentment senzill, ens mostra una realitat desgraciadament complexa, però a la que mai li falta un bri d'esperança. Cada capítol de 'Sis dies corrents' correspon a un dia de la setmana laboral i es construeix el relat al voltant de la relació que s'estableix entre els protagonistes i els clients que han sol·licitat els seus serveis.

03.32 min Días de Cine - 6 días corrientes

Una de les particularitats que fa especial la darrera pel·lícula de Neus Ballús és que els tres actors protagonistes no són actors professionals sinó autèntics lampistes. Això no ha estat impediment perquè la seva feina interpretativa hagi estat reconeguda en festivals internacionals, i veurem si finalment semporeten algun Gaudí sota el braç.