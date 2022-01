El zaragozano pueblo de Trasmoz lleva más de siete siglos repudiado por parte de la Iglesia Católica. Situado entre Tarazona y el Moncayo, rodeado de montes y con gran parte de su término municipal ocupado por el Parque Natural del Moncayo, este enclave de nuestra geografía es conocido a nivel popular por unos hechos que marcaron su historia para siempre, convirtiéndolo en un pueblo maldito.

Todo se remonta al año 1255 cuando las provisiones de leña, tan necesaria para paliar su gélido invierno, no llegaban a los habitantes del pueblo. El abad del Monasterio de Veruela, el primero de la orden cisterciense de Aragón, situado a cuatro kilómetros de la localidad, acabó de cuajo con las disputas tomando una drástica decisión: la excomulgación.

Este hecho, acaecido hace siete siglos y medio, no fue más que el pistoletazo de salida para una serie de acontecimientos que han ido formando la leyenda oscura que envuelve a esta localidad aragonesa.

El conflicto de tal envergadura que incluso las Cortes de Aragón mediaron a favor de Ximénez de Urrea, pero el abad no hizo ni caso. Al contrario, decidió tomarse la justicia divina por su mano y lanzó una maldición sobre el pueblo y sus habitantes de la que aún se habla . En plena madrugada, cubrió el crucifijo del altar con un velo de color negro y recitó el salmo 108 de la Biblia (una maldición de Dios contra aquellos que le atacan). Con cada una de sus frases, el clérigo daba un toque de campana para que quedara constancia de lo que estaba ocurriendo. Y así, Trasmoz pasó a convertirse en un pueblo maldito.

Pasados casi tres siglos desde que dejó de formar parte del Reino de los Cielos, otro conflicto con la Iglesia volvió a ser determinante para el devenir de la población. En esta ocasión fue por el abastecimiento de agua. Corría el año 1511 cuando el señor de Trasmoz, Pedro Manuel Ximénez de Urrea, se encaró al abad del Monasterio ya que los clérigos habían desviado el curso del agua para su propio beneficio, de manera que los trasmoceros y trasmoceras no tenía acceso.

Trasmoz en la actualidad

El paso de los siglos no ha liberado a Trasmoz de la fama de pueblo maldito aunque cabe decir que sus habitantes conviven con ello a la perfección. Con una población que no supera el centenar de personas, este enclave aragonés se ha convertido en lugar de visita no solo para los aficionados a lo oculto sino también para los amantes de la naturaleza que, además, quieran ver de cerca los restos de su castillo medieval.

El Monasterio de Veruela, el foco de su mala fama, es uno de los puntos turísticos de la zona, que también alberga actividades culturales como el Moncayo Music Fest o el Campeonato de España de Mushing Tierra.

Y como no podía ser de otra forma con un pueblo español de tal fama, los guionistas de la serie de RTVE El Ministerio del Tiempo convirtieron a Trasmoz en protagonista de uno de los episodios de la tercera temporada, Tiempo de Hechizos, donde también aparece Bécquer en su periplo por la localidad.