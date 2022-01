Cada vegada hi ha més professionals de l’educació que alerten que estem educant una generació de nens consentits, amb poca capacitat de resiliència. L’Obrim fil debat en aquesta edició si estem malcriant els fills i creant, per tant, una generació de ‘nens mantega’. En Xavier Sardà i l’Ana Boadas ho debaten amb els analistes David Balaguer, Estel Solé, Maria Cinta Méndez i l’Enric Company, el director Santiago Segura, el professor Leopoldo Abadía, o les especialistes Nora Rodríguez, Anna Manso o Míriam Tirado.

Són els pares massa protectors? Es dediquen a resoldre els problemes dels seus fills en comptes d'ensenyar-los a resoldre’ls? La pedagoga i innovadora en educació Nora Rodríguez explica per què creu que hi ha una generació de pares que està malcriant la canalla. Entre altres coses, defineix les diferents tipologies de pares que estan contribuint a fer que passi això.

Com és la vida amb mig centenar de nets? El professor jubilat Leopoldo Abadía i la seva dona han hagut de veure’s en aquestes circumstàncies. I també van haver de fixar regles molt clares per gestionar una situació com aquesta i no deixar-se la pell fent de cangurs dels seus nets.

04.30 min Obrim fil - Entrevista a Leopoldo Abadía

Lluny de la imatge que donen les seves pel·lícules, el Santiago Segura és un pare amb grans dosis de paciència i comprensió amb les seves filles. A l’Obrim fil explica com s’ho ha fet per educar la Calma i la Sirena, sobretot portant una vida atrafegada i plena de feina i rodatges lluny de casa.

10.36 min Obrim fil - La paternitat de Santiago Segura

S’ha de donar el pit fins que el fill es cansi de mamar? L’Alba Padró és consultora internacional en alletament matern. L’Ana Boadas l’entrevista per esbrinar si realment perllongar la lactància més enllà de l’any i fins que la canalla vulgui té més avantatges que inconvenients o si s’acaba convertint en un ganivet de dos talls.

09.43 min Obrim fil - Alba Padró, consultora d'alletament

Com porta la maternitat algú que es defineix com a “la pitjor mare del món”? L’Anna Manso, guionista de programes infantils i escriptora, fa un repàs a algunes de les pràctiques més de moda entre alguns pares i mares. Entre elles, dutxar-se amb els fills, dormir amb ells, deixar que mengin quan tinguin gana o evitar per sobre de tot els càstigs per no fer-los emprenyar.

Segons els especialistes, molts avis s’han convertit en persones estressades per la criança dels seus nets, substituint els pares de la canalla, que no té prou temps per a dedicar-los per culpa de la feina. És el cas de la Maria Eugènia Bautista, que s’ha hagut de fer un planning setmanal per saber en quina casa dels fills li toca treballar cada dia de la setmana.