María Galiana: "Cuéntame es historia de este país"

"Después de Reyes siempre volvemos" contesta siempre María Galiana cada vez que alguien le pregunta por la vuelta de Cuéntame cómo pasó. Pues así es, este jueves 20 de enero regresa la familia Alcántara con la temporada 22. Y por ello, Julia Varela ha invitado a Tarde lo que tarde a dos de sus protagonista: a Herminia y a Merche.

Suman 400 capítulos, siendo una de las series más longevas de la televisión. "Somos historia de este país" lo resume muy bien nuestra querida Herminia. Son y narran la historia de España. Muchos de los seguidores la conocen pero otros, en cambio, han descubierto todo lo que ha pasado en este país gracias a esta familia tan humilde que vive en el barrio de San Genaro. Como también les ocurre a sus personajes, todos hemos crecido con Cuéntame.

Como en cada temporada, su melodía, que cualquier espectador ha cantando en algún momento de su vida, es interpretada por diferentes artistas. El año pasado, le tocó a Rozalén y esta vez, a Raphael y como el dijo "ya puede contar que está en la historia de la serie". Galiana dice que además de que el cantante es historia de este país, "es leyenda".

" Felipe González no obtuvo la mayoría absoluta . Algo parecido a lo que ocurrio en la actualidad, y tuvo que juntarse a los grupos más pequeños. Eso por un lado. Por otro había una cosa muy gorda que ahora mismo gracias a Dios no la hay, como eran los atentados de esta banda", recuerda sobre aquellos años , Maria Galiana.

El vínculo madre e hija

Muchos son los momentos que nos han dado juntas Maria Galiana y Ana Duato en Cuéntame. Como por ejemplo estas palabras que le dice Herminia a su hija en el momento que se entera de la infidelidad de Antonio. "Hoy en día os podéis separar, pero en mi época teníamos que aguantar carros y carretas. Mira Mercedes, no te lo he dicho nunca, pero tú no eres la primera que pasa por esto". Para ambas, además de tratar este tema, hacen una reflexión de como se comprenden madre e hija.

Mercedes es una mujer luchadora, acostumbrada a lidiar con todo tipo de batallas pero quizá, ahora está librando la más dura con la ruptura de su matrimonio por la infidelidad de Antonio con Paz.

Aunque también recordamos el momento en el que Herminia se sentía desplazada de la familia cuando se mudaron de su querido San Genaro al barrio de Salamanca. Pero eso nunca pudo suceder, ya que para Ana Duato, la actiz sevillana y su personaje son "la columna vertebral de la serie".

"Es la voz de la experiencia y también tiene la capacidad de adaptarse a nuevos tiempos con la sabiduría de una vida ya vivida. Es un personaje, yo creo, fundamental en la historia para reflexionar, compartir, para dar valor a lo nuestro. Volvemos a la nuez de la serie, quiénes somos y hacia donde vamos", concluye.