L'excomissari policial José Manuel Villarejo ha matisat les seves declaracions sobre la implicació del CNI en el 17-A. I ha assegurat que quan diu que es va voler donar un ensurt no vol dir que es volgués provocar un atemptat com el que va tenir lloc. Però sí provocar sensació de risc perquè Catalunya "sentís la necessitat de protecció" de l'Estat.

L'excomissari va posar sobre la taula la relació que existeix entre el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) i l'atemptat terrorista del 17-A assegurant que tenia proves. Aquest material ha dit, en declaracions als mitjans, que demostraria que les seves afirmacions són certes estan als seus arxius, però que estan sota secret. Per això, ha demanat que s'hi pugui accedir i siguin públics. "La prova més evident de tot és que no em volen donar tots els meus arxius", ha manifestat.

Sobre el paper del CNI, ha dit que moltes vegades ha provocat "comandos ficticis". Ha afegit que "en absolut" la intenció seria la de provocar un atemptat com el que va passar, sinó donar un ensurt . Ha declarat que això "se li'n va anar de les mans" quan va morir l'imam de Ripoll , i les "petites joguines", en al·lusió als joves que van cometre l'atemptat, no van saber "com reaccionar".

El govern va més enllà

En una entrevista amb Gemma Nierga al Cafè d'Idees, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha insistit en la necessitat d’una investigació sobre les declaracions de Villarejo i ha instat al govern espanyol a esclarir els fets: "L'Estat espanyol no hauria de tenir por a fer una investigació transparent i fins al final".

“☕ @jordiPuignero confia que hi haurà una investigació internacional sobre la implicació del CNI en els atemptats, en cas que el govern central no faci "tot el possible per aclarir els fets" | @JuntsXCat



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/UovTVdoKyw

@GemmaNierga pic.twitter.com/soVpE55YM4“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 12, 2022

El primer a "exigir explicacions" sobre les declaracions de l'excomissari va estar el president de la Generalitat, Pere Aragonés qui ha demanat als serveis jurídics que estudiïn les declaracions "i les accions legals pertinents que es puguin emprendre".

“El 17-A va ser una barbàrie que ens ha marcat per sempre. I si les paraules de Villarejo són certes, calen explicacions ja. Coneixem bé com funcionen les clavegueres de l’Estat, per això exigim que s’investigui per tal d'esclarir la veritat.“ — Pere Aragonès i Garcia �� (@perearagones) January 11, 2022

"Coneixem bé com funcionen les clavegueres de l'Estat, per això exigim que s'investigui per tal d'esclarir la veritat", va afegit.