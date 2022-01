Con el regreso de Sexo en Nueva York y un nuevo interés por la icónica serie de televisión de los 80, Las chicas de oro, tras la muerte de Betty White, algunos nostálgicos han decidido hacer una comparativa de edad entre las protagonistas de ambas series. Y es que, aunque no podamos creerlo, Blanche, Rose y Dorothy comparten edad con Carrie, Charlotte y Miranda de And Just Like That. ¿Qué te parece?

Aunque nunca lo habíamos considerado antes, estos dos programas famosos tienen mucho en común. Ambas series siguen las vidas de cuatro mujeres, solo que una cambia los soleados escenarios de Miami por las vibrantes calles de Nueva York. Pero quizás el punto en común más sorprendente entre ambas comedias es la edad real de las protagonistas que interpretan estos papeles.

De vestir como tu abuela a como una adolescente En los años 80, cuando Las chicas de oro estrenaba su primer capítulo, el mundo de la moda estaba lleno de color, pero los códigos estéticos, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, estaban marcados por la edad. Unas reglas desfasadas que obligaban a las mujeres de más de 50 años a ser sepultadas bajo vestidos de abuelas, amplios, recatados y cero provocativos. Las chicas de oro (1985)