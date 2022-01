Agatha Christie es una de las novelistas que más libros ha vendido en todos los tiempos, más de dos mil millones de copias. Hecho que está recogido en el Libro Guinness de los Récords. Con la conmemoración del aniversario de su muerte, un 12 de enero de 1976, analizamos la vida y obra de la escritora británica

Nacida en Inglaterra en 1890, Agatha Mary Miller disfrutó de una típica infancia británica en el campo. Con cinco años aprendió a leer sola y a medida que crecía se nutría de obras de Julio Verne, Robinson Crusoe o Dickens. Pero la idea de que su familia no era partidaria de una educación estricta le hizo arrastrar faltas de ortografía. Lo que le supuso algún que otro problema para sus editores y correctores de sus libros.

"Muy joven comienza a escribir sus primeras historias durante la Primera Guerra Mundial, donde trabajó como enfermera voluntaria en un hospital. Allí se familiarizó con los fármacos, que tendrán una gran influencia en su obra. En la segunda guerra trabajó en la farmacia de la University Collage de Londres", argumenta sobre la vida de Christie la escritora y crítica María Ángeles Cabrera en Mujeres malditas.

Escribió un cuento de 6000 palabras, The house of beauty, relatos y su primera novela editada en El Cairo, Snow upon the desert. Pero no fue hasta 1920 cuando escribrió su primera novela policíaca, El misterioso caso de Style, protagonizada por el detective Hércules Poirot, que era un exoficial de la polícia belga que se había refugiado en Gran Bretaña después de la invasión alemana en Bélgica.

Después llegaría El misterioso señor Brown (1922), que contó con la pareja de detectives Tommy y Tuppence Beresford, y su tercera novela, Asesinato en el campo de golf (1923), donde nueva mente aparece Poirot.

"Lo que da más trabajo al escribir una novela es pensar en el desarrollo de la historia. Preocuparme hasta que todo se desarrolla correctamente. Este proceso siempre lleva un tiempo. Cuando ya tengo todo el material es el momento de encontrar tiempo para escribirlo. En mi opinión, unos tres meses son suficientes para escribir un libro completo si se escribe todo correctamente", reflexiona Agatha Christie sobre la creación de sus novelas en una entrevista.

Matrimonio, divorcio y desaparición Agatha se enamoró de Archibald Archie Christie. No tardaron mucho en casarse ya que su marido fue destinado a Francia para combatir a las fuerzas alemanas en la Primera Guerra Mundial. Ella colaboró también durante el conflicto bélico y en 1918, tras el final de la contienda, se instalaron en un departamento al noroeste de Londres. Un año más tarde, nacería la única hija de la escritora fruto de este matrimonio, Rosalind. Cuando la pequeña tan solo tenía seis años sus padres se divorciaron. A finales de 1926, Archie le confesó a la escritora que estaba enamorado de otra mujer, Nancy Neele. Tras una discusión entre ambos, él abandonó la residencia y ella desapareció luego de dejarle una carta a su secretaria. "El caso fue un auténtico impacto mediático. Todo el país estuvo pendiente de la desapación de Agatha Christie en 1926. Causó una gran conmoción e incluso un periódico llegó a ofrecer una recompensa por alguna prueba o por alguna pista que permitiera conducir a su paradero. Se movilizaron cientos de policias voluntarios y se llegaron a utilizar aviones", explican sobre el caso de la desaparición en el programa Sexto continente. Tras 11 días en paradero desconocido fue identificada como una huésped de un hotel londinense donde figuraba como Teresa Neele. La escritora nunca dio explicaciones con respecto a su desaparición aunque el autor Jarad Cage en su libro Agatha Christie y los 11 días perdida recoge que la británica llevó este hecho "a cabo intencionadamente para avergonzar a su marido". "La señora Agatha era muy moderna. Demasiado moderna. Tenía un visión como de esta época, porque en sus tiempos no todo el mundo se divorciaba y además de que en esta obra teatral hay dos personajes homosexuales", apuntan en Contando historias sobre la novelista británica tras la recreación de su obra La ratonera, escrita en 1952 y convirtiéndose en su mayor éxito teatral. La escritora de novela negra se volvió a casar en 1930 con el arqueólo Max Mallowan, tras un breve noviazgo. En comparación a su primer marido, el enlace perduró hasta la muerte de Agatha.