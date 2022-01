La segunda temporada de Top of the Lake, “China Girl”, trata la maternidad desgarrada y disfuncional, en un contexto de misoginia y desigualdad social enclavado en la Australia actual.

Se cuenta la historia de la inspectora Robin Griffin, interpretada por Elisabeth Moss, cuatro años después de la trama de la primera temporada. Acaba de regresar a Sidney y lucha por recuperar el control de su vida.

Atormentada por la pérdida de la hija que dio en adopción al nacer, Griffin también se encarga de la investigación del asesinato de una joven prostituta asiática, cuyo cadáver aparece en la playa de Bondi, dentro de una maleta rosa.

La inspectora Griffin busca una redención personal en su esfuerzo por averiguar la verdad profunda que oculta el caso de la joven asesinada, también volcándose en afrontar sus problemas psicológicos y en conectar con su hija, Mary.

La segunda temporada de “Top of the lake” sucede en Sidney, que aparece como una ciudad post apocalíptica sombría y aterradora, sobre todo, para las mujeres. “Quería situar la serie en Sidney, porque el crimen sobre el que quería escribir no podía pasar en Queentown, ya que allí no hay burdeles como en Sidney. Es una ciudad espectacular, pero nunca se ha retratado de la manera en la que yo creo que debería haberse retratado”, aseguró Jane Campion, en el Festival de Cannes, donde estrenó la serie.

Jane Campion, creadora de la serie, quería correr riesgos a la hora de escribir junto a Gerard Lee la segunda temporada, y no tenía miedo de explorar los rincones más oscuros e inquietantes de la sociedad australiana.

La directora de “El piano” se centró en una trama de gestación por sustitución desde un punto de vista enraizado en la ilegalidad y el crimen en la Australia de principios del siglo XXI, explorando también las fracasadas relaciones entre madres e hijas.

Con “Top of the lake”, la directora aborda su segunda ficción en televisión desde “An Angel of My Table”, planteando una pregunta en el capítulo uno: ¿quién mató a Cinnamon?

La víctima se desvive por sobrevivir, aferrándose a una ventaja potente en la sociedad occidental que describe Campion: el hecho de ser una posible madre gestante preciada para parejas desesperadas con un buen nivel económico.

Drama maternal Pero no nos engañemos, la segunda temporada de “Top of the lake” no es un thriller sino un drama, y así lo plantea su creadora desde su inicio. Campion prefiere adentrarse en las trágicas tramas personales de sus personajes antes que en la historia que desarrolla la investigación policiaca del asesinato de Cinnamon. De hecho, el crimen de la chica prostituida es un cebo para profundizar en el machismo y odio a las mujeres de la sociedad australiana, porque lo que interesa de verdad a la directora de “El piano” es investigar ese tema. “El crimen está incrustado en el motivo de la serie. Pero, de verdad, me encanta que se considere que la serie trata de la maternidad”, declaró Campion a la revista Vogue tras su estreno. La detective Griffin regresa para investigar la desaparición de una chica china La maternidad se anhela hasta la neurosis. Es el caso de las parejas desesperadas por tener a un bebé que acuden a la clínica de fertilidad. Se convierte en una obsesión: “Una mujer decidió poner por encima de su salud el tener un hijo”, cuenta un ginecólogo a Griffin y después añade: “Murió a los seis meses, eso sí, como mujer realizada”. Se desea desde las mejores e inocentes intenciones como en el caso de Julie, la madre adoptiva de Mary, o se rechaza porque es la consecuencia de una violación múltiple, en el ejemplo de Robin.

Una historia de matrofobia Pero “Top of the lake” también cuenta una historia de matrofobia, (odio a la madre) muy reveladora: la que protagoniza Mary hacia su madre adoptiva, Julie, interpretada por Nicole Kidman. La relación maternal de Julie con Mary es trágica. Pese a querer y criar con todas las ventajas sociales y económicas a su hija adoptiva desde que tenía dos días, ésta la desprecia y odia. La actriz británica Gwendoline Christie, la actriz estadounidense Elisabeth Moss, y la australiana Nicole Kidman, posan a su llegada a la presentación de la película "Top of the Lake: China Girl" Mary considera que su madre adoptiva es inferior a su madre biológica solo porque no la ha parido; no le perdona el haberse enamorado de otra mujer y haberse divorciado de su padre, Pike, e incluso la califica de “ladrona de niños”. Además, la adolescente idealiza a un hombre, Puss, que obviamente es un delincuente que la utiliza. Además, a su madre cuando le advierte sobre su novio. La maternidad para Julie se ha convertido en una pesadilla.