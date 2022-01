Subtitulado por Teletexto-TVE.

# Ese toro enamorado de la luna...

# Ese toro enamorado de la luna...

# Ese toro enamorado de la luna...

# Ese toro enamorado # de la luna... #

Como no sea la luna de un escaparate...

Porque está nublado.

Este patio tiene cada vez más escalones.

# Esa luna enamorada # de ese toro...

# Ese toro enamorado...

# ..de la luna. #

¡Ya está bien! ¡Dejad en paz a ese animalito!

# Ese toro enamorado # de la luna... #

¡Cállate! Déjame a mí.

Pero es que...

¡Callaos ya, hombre!

Quiero dedicarle un canto al tormento de mis tormentos.

Va por ti, Carmelilla.

# ¡Ay!

Mi madre.

# Liri, li, li.

¡Olé!

¡Va por ti, Miguel!

¡Agua va! ¿Lo estás tú viendo?

En cuanto cantas tú solo, llueve.

Y el rayo que te caerá cuando subas.

¡Borracho, sinvergüenza!

¡Señora Carmen, que también estoy yo!

No lo sabía.

Si me lo huelo, le echo un bidón.

Carmen, mójame otra vez, a ver si cojo una pulmonía...

..y tengo un recuerdo tuyo.

Pues sube si quieres, que te voy a poner bonito de un palanganazo.

Yo no tengo que ver con las cogorzas de su hermano.

Yo soy... Usted es otro trasto como ellos.

Revise los frenos, que va a matar a medio Madrid.

Y tú, criapájaros, como abras la boca,...

..en cuanto subas, te doy con la puerta.

¡Cuidado, Carmen!

Ya está la de los camelos.

A tu hermano, puedes decirle sentencias.

Pero a ese hombre...

..a ese señor, no.

Al menos, mientras yo esté delante.

La que faltaba. Ahora es cuando viene el jaleo.

Coralito, ¿por qué no te metes otra vez en el Conservatorio?

Aquí la única que ha de meterse en conserva eres tú.

¡Quién va a hablar! Podría ser mi madre.

Eso quisiera tu padre.

No era una ofensa. Lo decía por la música.

Buena música tienes tú.

En esta orquesta, no tienes instrumento.

A mí me importa todo lo de la gasolina.

¡Menudo olfato tengo!

Bueno, se acabó la discusión.

Antonio, a la pajarera. Miguel, al catre.

Y yo...

Usted, a mi casa, a secarse y a tomarse un buen café.

Todavía quedan almas caritativas.

¡Y con ganas de ir a la vicaría!

¡Antonio, sube! ¿O prefieres que baje yo?

¡Anda, para arriba!

Haz caso a tu hermana. Que no.

Yo no subo ahora a casa.

Mi hermana está hecha una fiera y me va a currar.

Pues, vente a mi casa.

Eso es otra cosa. A tu casa, sí. ¡Vamos, hombre!

¡Quieto, que me vais a tirar!

¡Qué bueno eres!

Más bueno que el pan. Gracias.

Un santo. De santo, nada, un amigo.

Agárrate. Vamos más derechos que una vela.

¡Hala!

¡Vaya tela!

Aquí es.

Espera, Pedro. Vas a perder el tiempo y a hacer el ridículo.

No conoce a mi tía.

Es una solterona con un corazón de mazapán.

No permitirá que le dejes al bebé.

Cuando le diga que me voy a Alemania a trabajar.

Lo de Alemania quizá se lo trague.

Pero que vas a trabajar...

No se lo cree ni con un corazón de guirlache.

Usted deje a mí, jefe.

Y va usted a ver.

(Puerta)

¡Anda!

Buenas noches, tía.

Pero, chico...

¿Qué horas son éstas para visitas?

Ahí te dejo esto.

¿Se puede saber qué traes ahí?

Una niña. -¿Pero tú no eres soltero?

Claro. -¿Entonces?

Es de un compañero que se ha matado con su mujer en un accidente.

¡Vaya por Dios!

Me ha pedido que me haga cargo de su hija.

Y yo no puedo hacerme cargo.

Pobrecita mía, es un cominito.

Me tengo que ir a trabajar a Alemania.

Cuchi cuchi...

¿Tienes ha...?

¿A Alemania? ¿Qué estás diciendo?

Sí, por eso supuse...

..que tú podías...

¿Qué te has creído, chalao?

Que, dados tus buenos sentimientos, te la quedes.

¿Tú has pensado lo que dirán las vecinas?

Conociéndote... La ropa de la niña.

Es tarde. Perderé el tren.

No tan deprisa. Antes llévate a la criatura.

Lo más bonito que he visto.

¡Cuchi, cuchi!

¿Qué quieres, bonita?

¡Huy!

¡Aguarda!

Lo siento. He de irme ahora mismo.

Alemania me espera.

Espera un momento.

¿Pero cómo voy yo a...?

¡Pero, chico!

# Tengo en mi casa un tesoro...

# ..con la piel de la canela.

# Una tez de nácar y los ojos...

# ..tan negros como la pena.

# Tengo una jaula de caña...

# ..con cuatro alondras morunas...

# ..para que le canten la nana...

# ..cuando lo dejo en la cuna.

# También tengo un arroyuelo...

# ..para lavar los pañales.

# Y para tendérselos, tengo...

# ..los verdes cañaverales.

# Tengo rocío en las amapolas.

# Tengo la luna y el sol.

# Quien diga # que yo estoy sola,...

# ..no tiene perdón de Dios.

# Tengo un retrato guardado...

# ..de plata y oro...

# Tengo un "te quiero" bordado...

# ..con llanto que dan mis ojos.

# Tengo un pedazo de entraña...

# ..que es como el padre Afratelo.

# Pero soy reina de España,...

# ..tengo la tierra y el cielo.

¡Olé!

# Tengo un arroyuelo...

# ..para lavarle los pañales.

# Y para tendérselos, tengo...

# ..los verdes cañaverales.

# Tengo rocío en las amapolas.

# Tengo la luna y el sol.

# Quien diga que yo estoy sola,...

# ..no tiene perdón...

# ..de Dios. #

¡Olé!

Buenos días, vecinos.

Hola, Miguel.

Buenos días tengan todos.

Buenos días.

Echale una sonrisa a tu Miguel. Pongo a tus pies todo mi capital.

¡Pero tendrá poca vergüenza el chatarrero éste!

Olé, olé la sonrisa más bonita del universo.

Ya estoy alimentado para todo el día.

¡Pues ahí va el postre!

Bienes gananciales. Todo tiene su venta.

¡Ay, trasto!

¡Guapa!

# Y los que llegan a Madrid...

# A la Cibeles # y después a un servidor.

# En las Vistillas....

# Y no hay purista # que no pase por allí.

# Para que le muestre # la camisa,...

# ..la navaja y el bidón de...

# ¡Pepe!

# ¡Dígame!

# Mas no pida cosas raras, # porque entonces no hay de qué.

# ¡Pepe!

# ¡Allá va!

# Y la sirvo tres sonrisas # y en divisas, tacatá.

# ¡Pepe!

# ¡Qué tostón!

# Pidan tapas de cocina # o no hay más conversación.

# Unos gritan por aquí, # otros gritan por allá.

# ¡Pepe, Pepe!

# Soy más famoso # que Gaviria y que Chicote.

# Y de los barman # soy sin duda el campeón.

# Pues he inventado # un combinado de bigotes.

# Que es una mezcla # de Rioja y de chinchón.

# Se me discuten blancas, # negras y amarillas.

# Y por mi culpa # más de dos y más de tres.

# Se han arrancado # pelo a pelo las patillas.

# Y con aire de tunillas # han tumbado hasta al inglés.

# ¡Pepe!

# ¡Dígame!

# Mas no pida cosas raras, # porque entonces no hay de qué.

# ¡Pepe!

# ¡Allá va!

# Y la sirvo tres sonrisas # y en divisas, tacatá.

# ¡Pepe!

# ¡Qué tostón!

# Pidan tapas de cocina # o no hay más conversación.

# Unos gritan por aquí, # otras gritan por allá.

# ¡Pepe, Pepe!

# ¡Va! #

Genial. ¡Genial, Pepe!

La CAMPSA no sabe lo que tiene.

¡Hala, chata!

¡Guapísima! ¡Muy bien, Pepe!

¡Tararí, que te vi!

¡Un saludo a la afición! ¡Qué bueno eres!

Pero...

Ropas de niño tendidas,...

..juguetes del viento son.

Ay, Carmen del alma mía, ¿cuándo viste el tropezón?

¿Qué estás diciendo, idiota?

¡Largo de aquí, fuera!

¡A seguir engañando a incautos!

¿Has visto?

Ya, ya.

¿De dónde salen esos pañales? -Misterio.

A la vejez, viruelas.

¡Caramba con Carmen! -Los Reyes Magos.

¿Qué se traen ustedes entre labios?

¿No ve el tendedero?

¡Qué silenciosa la cigüeña!

¡Ay, mi madre!

¡Ay, la madre de Carmen!

Enhorabuena, señor Antonio. -Salud para criarlo.

Muchas gracias. Se hará lo que se pueda.

No tiene vergüenza.

Pero no me felicitéis todavía.

Aún faltan muchos días para el concurso.

¿La va a presentar en la televisión?

¡Anda, y donde haga falta!

Ven aquí, so cómplice.

Nos vamos a jugar la vida.

¿Cómo presentas en público las pruebas de la infidelidad...

..y de la indecencia?

¡Pero oye!

¿Es que criar canarios...

..es un pecado?

Depende de la clase de plumas con que se vistan.

Mira para allá, desgraciado.

¿Desde cuándo se le ponen culeros a los canarios?

¡Pero bueno!

¿Es que tú te habías figurado...

..que lo del concurso iba por...?

Por tu hermana.

Que es la única que se ha metido en la rifa.

¡Venga, hombre!

Mi Carmen es la honradez personificada.

Pero todo tiene su explicación y su por qué.

Claro, no creo que sea de la incubadora.

Ven, hombre, ven. Que te voy a contar lo de...

(Claxon)

Suelta, tonto. Deja que te diga dos cosillas.

Llegará tarde. Este coche es para ti.

Estamos armando un escándalo. Que piten.

¡Ya está bien, ver si aparta el cacharro ése!

¿Por qué no anda?

No puedo.

¿Una avería? -Dos enamorados.

Taxista tenías que ser.

¿A que bajo?

No sabe con quién habla.

Ni falta que me hace.

Te quiero, Lola, estoy loco.

Y todo el barrio, si siguen pitando.

Las princesas se anuncian con clarines. Exagerado.

¿Qué pasa? Dejen esto para otra ocasión.

¡Que ya me voy, pelmazo! ¡Que ya me voy!

Adiós, amor mío. Piensa mucho en tu Pepe.

Dígale que sí de una vez.

(Claxon)

Gracias, compañero.

¡Que ya nos vamos! ¿No lo está viendo?

¡Ya era hora!

¡Que ya me estoy yendo!

¡Ya está bien!

¡Tanto piarla, no te digo!

¡Ay, qué hombre!

Buenos días, Coralito.

Buenos días, Pepe.

¡Huy!

Perdona, hija, no sé ni lo que digo.

¡Pero qué guapa estás siempre!

Deja que te dé un beso.

¡Pero qué preciosa eres, hija!

¿Y usted? ¿Yo?

¡Anda, mujer!

Si me hubieras conocido en mis tiempos...

Bofetadas había para verme pasar.

Piropo va, piropo viene.

No me dejaban andar por la calle.

¿Y en el teatro?

En el teatro, humo echaban las palmas.

No se sabía si era el teatro o una cocina.

¿Tanto, Coralito?

¿Que si tanto?

¡Más todavía!

Los acomodadores me dijeron una noche:

"¡Bravo!"

Me tiraron las linternas al escenario.

Figúrate tú. Menos mal que no me dio ninguna.

Coralito, que se pasa la mañana y no hemos hecho nada.

Ya vamos.

Vamos, Lola, que ya te lo contaré todo.

¡Qué tiempos aquellos!

¡Ay!

Venga, manos a la obra.

¡Venga, andando!

Maestro, ¿por qué empezamos?

Pero si estoy sola.

Es verdad, niña.

Tengo la cabeza a las 3 de la tarde.

La canción de Lola.

¡Anda!

¡Olé!

¡Fíjate en mí, Lola!

# No sé qué siento # en mis venas...

# ..que toda la sangre # se me desboca.

# No sé qué siento en mi vida,...

# ..cariño mío, me vuelvo loca.

# De una manera tan rara...

# ..es tu mirada, que siento frío.

# No sé qué tienes # en la cara...

# ..que por ti muero, # cariño mío.

# ¡Ay!

# Lagrimitas que voy derramando.

# Gota a gota # yo las voy cruzando.

# No te quejes # de que no te quiero.

# Ya sabes que espero.

# Ya sabes que espero # sin saber hasta cuándo.

# Hasta cuándo yo quiero saber.

# Hasta cuándo seguiré esperando.

# Hasta cuándo será esta pena.

# Y estos negros celos # que me están matando.

Matarás al que tú quieras.

# No te quejes # de que no te quiero.

# Ya sabes que espero.

# Ya sabes que espero # sin saber hasta cuándo.

# Hasta cuándo yo quiero saber.

# Hasta cuándo seguiré esperando.

# Hasta cuándo durará esta pena.

# Y estos negros celos # que me están matando. #

¡Así se canta! ¡Vaya profesora tienes!

(Puerta)

¿Se puede penetrar?

Penetre, hijo, penetre.

¿Qué se lo ofrece al rey de los gorriones?

¿Qué?

Canarios, señorita.

¡Ca-na-rios!

Bueno, todos son pájaros.

Hay mucha diferencia.

Conozco muchas pájaras que cantan.

Y no han llegado a lechuzas.

¿Eso de lechuza por quién va?

Por las pájaras.

¿Y lo de las pájaras?

Por las lechuzas.

Bueno, eso ya es otra cosa.

Vamos a dejarlo. Diga a qué ha venido.

Y cada mochuelo, a su olivo.

¿Eso de mochuelo?

Es lo mismo.

Pues usted verá.

Como la voz de la alumna es tan agradable como la de la maestra...

Muchas gracias.

No hay de qué.

En algunos momentos...

..atraviesan el tabique con tal fuerza,...

..que es suficiente para despertar a la niña.

¡Huy, la niña!

¿Va a resultar que la señora Carmen está jugando al aro?

No, a mi hermana Carmen...

hace tiempo que no le entra ningún aro por la cintura.

Y yo me baño en un alfiletero.

¡Pero bueno! ¿De qué está hablando?

De la niña.

De la que tenemos en casa desde anoche.

No la dejan dormir.

¿Una niña, de quién?

¡De quien sea!

Eso no me lo quiero perder yo.

Ni yo.

(Puerta)

Hija, esto se avisa. Para haberte traído un chocolate.

¿Qué estás pensando?

Nada. Todavía no nos has dado tiempo ni a criticar.

Cuando nos lo cuentes, ya veremos.

Pero antes, déjame.

Déjame que vea a la criaturita. ¡Qué cosa más bonita!

De verdad, es una preciosidad.

Se llama Rocío.

A ti no se te parece en nada.

No seas mal pensada, Coral.

La tengo recogida por caridad. No sé por cuánto tiempo.

Sus padres murieron en un accidente.

Y mi sobrino Pedro, su padrino,...

..me la ha traído porque se va a Alemania.

¿Y se la dejó a usted? Eso digo yo.

Las cosas de Pedro.

Se presentó con ella y me ablandó.

¿Qué iba a hacer?

¿Qué le esperaba a esta criatura por ahí?

Bien hecho.

Déjame que la coja un rato. Toma.

¡Ven aquí, tragona!

Déjamela un poquito. Déjamela.

¡No, quita, quita! ¡Le vas a hacer daño!

¿Has visto algo más precioso?

¡Qué manera de tratarla! Ven aquí, cielo mío.

¡Mi niña, pobrecita!

¡Qué meneos!

¡Ea, ea, ea!

(Llanto)

Buena voz. Ni que fuera de mi familia.

No cuentes con ella.

Ea, chiquitita.

La hemos hecho buena.

¡Ay, chiquitita!

Cuando te digo que hay facultades, es porque las hay.

¿Qué estás pensando?

Ya verás dentro de siete años cuando yo le diga:

"¡Arsa!"

Anda, Rocío, ahora te toca a ti.

A ver cómo lo haces.

# Espera que despierte...

# ..de un sueño de muñecas.

# Y ya seré mayor.

# Y guardo para siempre...

# ..el lazo de mis trenzas.

# Y ya seré mayor.

# Y espera que mis ojitos # se paren en las estrellas.

# Y me rondan los galanes # y ya seré mayor.

# Entonces, # envolverme en tus brazos.

# Cántame muy despacio # está dulce canción.

# Cuando sea mayor, # una noche de luna...

# ..háblame de amor, # háblame de amor.

# Hazte mayor en un nido # de dulce pasión.

# Viviremos los dos # un romance de amor.

# Hazte mayor en un nido # de dulce pasión.

# Viviremos los dos # un romance de amor.

¡Olé, olé!

¡Qué salero!

# Y espera que mis ojitos # se paren en las estrellas.

# Y me ronden los galanes # y ya seré mayor.

# Entonces, # envolverme en tus brazos.

# Cántame muy despacio # una dulce canción.

# Cuando sea mayor, # una noche de luna...

# ..háblame de amor, # háblame de amor.

# Hazte mayor en un nido # de dulce pasión.

# Viviremos los dos # un romance de amor.

# Hazte mayor en un nido # de dulce pasión.

# Viviremos los dos # un romance de amor.

# Cuando sea mayor,

# háblame de amor, todavía no, # cuando sea mayor.

# Cuando sea mayor, # háblame de amor, todavía no.

# Cuando sea mayor. #

¡Olé!

Eres una artista más grande que una catedral.

Vas a formar un alboroto.

Para, que el alboroto lo voy a formar yo.

Y corta el rollo, que te dicen la dama de los camelos.

¿A mí? A ti.

¿A mí, que tengo callos en las manos de saludar a los reyes?

Será al rey de bastos cuando jugamos al tute.

Ya no te aguanto.

¡Ven aquí!

¡Al colegio!

¡Déjala, déjala!

¡Al colegio te digo!

¡Pobrecita!

No le quites las ilusiones a la criatura.

Déjamela y haré de ella la mejor artista del mundo.

No digas tonterías. Y tú, al colegio.

¡Carmen!

Te he dicho que menos baile y más colegio.

Tienes que aprender a leer. ¡Andando!

¡Inquisidora!

A ver cómo te portas, Carusso.

Gana el concurso, por lo que más quieras.

Hazlo por tu padre Antonio, que soy yo.

Hazlo por las niñas.

Por el alpiste que te has comido.

Me han nombrado socio de la Hermandad de Agricultores.

Como convenzas al canario lo mismo que a tu hermana...

¡Vaya abogado me he buscado!

¡Sí, hombre!

Quéjate encima.

¿Qué sabrás de la lucha que me traigo con ella?

Debes caer rendido por la noche.

Por eso, de día no das golpe. ¿Yo?

Te lo juro por Carusso.

La traigo frita contigo.

Que si Miguel es el que te conviene...

Que si Miguel es buena persona...

Miguel para arriba, Miguel para abajo.

Me paso el día con tu nombre en la boca.

Si en vez de criar canarios crías loros,...

..me publican por las ventanas.

La tengo dando boqueadas.

Dame un poquillo de tiempo.

Y te la entregaré con el traje de novia puesto.

¡Menuda mujer te llevas!

Sin sueño, decía tu hermana.

La quiero, Antonio, la quiero.

Si la convences de aquí a un mes...

No lo vas a perder.

Oye, ¿y no podías darme un anticipo?

¿Otro?

¡Hombre! El último.

¿Tú sabes lo que comen estos canarios?

Y lo que bebes tú, ladrón.

Toma.

Gracias, cuñado.

Porque tú ya eres mi cuñado.

¿O no?

Mientras no termine de primo...

Buena mujer te vas a llevar.

¡Sí, señor!

Por lo que me está costando, buena tiene que ser.

¡Oye! Garantizada.

A eso venía yo, a darte un cigarro.

Pero da la casualidad de que siempre te pillo liando.

Debía ser lo contrario, digo yo.

¿Y eso?

Aquí, el único que siempre la está liando eres tú.

¡Hombre, Zacarías!

¿Por qué me dices eso?

No he visto nada de lo que me prometiste.

Ten en cuenta que estas cosas requieren su tiempo.

Mi hermana es una mujer...

..muy especial.

Y no se puede andar metiéndole prisas.

¿Y ahora me sales con ésas, maño?

¿Cuántas veces me has dicho...?

Y te lo sigo diciendo.

Carmela se casará contigo, aunque sea por cansancio.

De eso me encargo yo.

Ya.

¿Sabes lo que es estar repitiéndole a todas horas...

.."Carmen, el hombre que te conviene es Zacarías"?

Zacarías es así.

Zacarías es "asao".

Gracias, Antoñico. No sé cómo puedo pagarte.

¡Hombre, sería ofenderme!

Perdona.

Un pequeño anticipo sí, ya ves.

¿Me prestas 20 duros?

Sí.

¿Me dijiste 20 duros?

Ya sabes que Carmen está colada por ti.

Toma. Y con éste ya van...

Gracias, cuñado.

Porque tú ya eres mi cuñado, Zacarías.

Ese nombre más te cuadra a ti.

¿Por qué?

Porque tú "sacarías" de donde no hay.

¡Olé!

¡Olé tu gracia!

¡Mala puñalada te den!

Fíjate quién viene por ahí.

Buenos días. -Buenos días, don Calixto.

¿A cobrar?

No, no vengo a cobrar. -Menos mal.

Mi visita obedece a un motivo más importante.

Y me alegro de encontrarle.

¿A mí? -Sí, a usted.

Usted pertenece a la junta de vecinos.

Y puede hacerse cargo de este documento.

¿Y qué hago con él?

¿Estorbo? A la paz de Dios.

No estorba. Todo lo contrario.

Usted también pertenece a la junta.

Les entrego esos documentos...

..para que los den a conocer a los arrendatarios.

¿Y no podría explicarnos por encimica...?

Ni tengo tiempo ni lo haría con los detalles necesarios.

Conviene que lo lean detenidamente.

Despacico, ¿no?

Eso es. No se preocupe.

Los que vivimos aquí podemos tardar 8 meses en leer todo eso.

La determinación que tomen la contestarán por escrito.

Otros 8 meses.

Ustedes verán.

Misión cumplida. Pásenlo bien.

Buenos días.

Adiós, don Calixto.

Va usted listo.

¿Qué habrá traído este tío?

Largo sí que es el asunto. Y pesado, vaya si es pesado.

"Don Felipe Recojo".

No.

"Recajo".

Tampoco.

"Requejo.

"Como propietario para..."

Para, para, que así tan deprisa no nos vamos a entender.

Hay que entregárselo a Pepe y al Merlín,...

..que saben algo de leyes.

Me da en la cabeza que aquí hay tomate.

Eso. Hay que enterarse "mu" bien de lo que dice este papel.

Estos papeles dicen lo siguiente:

"Don Felipe Recojo".

Requejo.

"Don Felipe Requejo, como propietario de esta casa..."

Esto ya lo conocemos.

"Según el artículo tal de la ley tal..."

¡Esto sí!

¡A ver!

Silencio, por favor.

Aquí dice: "Como la ley me ampara según los artículos..."

O te sales de la colmena o le damos el papel a otro.

¡Eso!

Claro.

Señores, paso por alto estos párrafos...

..de alto sentido metafórico fundados en la retórica legalista.

Ya que como sois poco cultivados no comprenderíais...

..su sentido intrínseco.

Muy bien.

¡Muy bien!

¡Dejadlo que siga!

Gracias, muchas gracias.

Y ahora, vamos al grano.

Un grano que necesita mucha penicilina.

Oído al parche:

"Acogiéndome a la ley promovida por el ministerio,...

..pongo en venta el inmueble de mi propiedad...

..comunicando a los arrendatarios su derecho de prioridad".

Esto de prioridad quiere decir que estamos los primeros.

"Para que en el plazo de un año ..adquieran sus viviendas...

..en el precio que marque dicho organismo.

O comunicando su decisión en contrario...

..indemnizándoles con el importe de la renta de este año.

Que pueden dejar de abonar desde la fecha de esta comunicación.

El órgano..." Será el piano.

Aquí dice el órgano.

Pues se ha tenido que confundir.

El único piano es el de Coralito.

Y al que le ponga la mano en las teclas, lo dejo seco.

¡Por favor, señores!

"El órgano u organismo oficial,...

..intervendrá en defensa de los inquilinos".

En fin...

Para no hacernos un lío y que todos se enteren.

O compramos la casa o nos mandan a la "rue".

Entiéndase, vía pública.

¡Pero bueno!

¡Callen, callen!

¡No entiendo nada de esto!

Zapatero, a tus zapatos. ¡Que se vaya!

¡Vale, vale!

A ver si "semos" un poco más civilizados.

A callar, que para eso estamos aquí los directivos.

Dispuestos a defender las cosas con la razón.

Y con buenos modos.

A cortarle el cuello al propietario.

¿Qué se cree usted?

¡Quietos!

¡Pepe!

Tú eres el que tienes que hablar.

Eres el único uniforme de la casa.

Lo siento, os voy a echar un jarro de agua fría.

El dueño tiene razón.

¡Anda!

¿Qué dices?

¡O compramos o lo dejamos!

Sin más teatro.

¿Y el dinero?

Eso.

Un teatro.

¡Sí, un teatro!

Un tablao flamenco al que vengan los turistas a dejarse el parné.

¿Qué dices?

Traed sillas, mesas y cortinas.

Los hombres traen los clientes. Las mujeres sirven las mesas.

Y yo, la figura.

# De mi tierra me han traído # a los madriles.

# Me siento tan dichosa # y tan feliz,...

# ..que los ojos # se me han hecho zascandiles.

# Me asombran estas cosas # de Madrid.

# Este pueblo # tiene tanta simpatía,...

# ..que me tiene ya ganado # el corazón.

# Pues me siento # como en Andalucía.

# Y me visto con sombrero # y con mantón.

# ¡Chica!

# Me dicen las vecinas.

# Pues quieren que la vida # sonría para mí.

# ¡Chica!

# Todas me adivinan...

# ..que yo con alegría # suspiro por madrid.

# ¡Chica!

# Ven hasta las Vistillas.

# Verás las modistillas # con flores y mantón.

# ¡Chica!

# Verás qué maravilla, # manojos de chiquilla...

# ..cantando tu canción.

# ¡Chica!

# Ven hasta las Vistillas.

# Verás las modistillas # con flores y mantón.

# ¡Chica!

# Verás que maravilla, # manojos de chiquilla...

# ..cantando tu canción, que sí. #

¡Qué barullo!

¡Vamos, niños, a por pipas!

¡Digo yo!

¡Venga, niños, fuera!

¿No habéis visto nunca un extranjero?

¡Salgan, señores!

Vamos, anda.

De verdad, ¿tú crees que no me matarán?

Pero si el público es muy razonable.

¿Razonable?

Me van a dar más que a una estera.

Vamos.

¡Venga, que te vamos a enseñar todos los monumentos de España!

Mucha calma.

¡Pero hombre!

No se puede ir por ahí tranquilo luciendo la minifalda.

Auténtico escocés, lo he visto en una botella de whisky.

Estás más guapo así. Te lo digo yo.

¿No nos lo matarán?

Hemos salido de cacería.

Usted es el reclamo.

Hay que contar con un primer turista para que piquen los demás.

Colaboración, Antonio.

Penetre.

Quita.

Vamos.

Vean qué espléndido panorama.

Aquel edificio se llama la Torre de Madrid.

Venga.

¡Ay, Dios mío!

Ahí están los turistas.

Van a acabar conmigo.

¡Vamos!

¡Valor, hombre!

¡Vamos!

¡Dale!

Ahí tienen el famoso cielo.

Observen la intensidad de su azul.

Jamás...

¿Y si nos lo matan?

¿Es de mi grupo?

(Habla raro)

No, no.

Vamos, a por ellos.

¡A por ellos!

¡Vamos allá!

Guapa.

¡El sol de España!

Os voy a enseñar esto.

Me dan escalofríos.

Te va a gustar, guapa.

A su disposición.

¡Hale, suban!

(Habla raro)

Arriba.

Vamos.

¡Antonio, deja el rollo de una vez!

Un momento, estoy hablando con un amigo.

"Good bye, whisky".

Vamos allá.

Pero, ¿qué rollo le has contao?

Hombre, que soy un "moscopolista".

Suba, suba. El cuento del camino.

Vamos, tira tú.

Bueno.

Señores, como les iba diciendo...

¡Eh! ¿Adónde van?

Vamos, vamos, buena mujer.

Va a conocer lo más ferboso de Madrid.

Vamos, Pepe.

Vamos, date prisa.

Pilar, pon derecha esa colcha.

Y tú, Fernanda, dile al de la rumbilla que mañana la pagaremos.

Y tú, Carmen... Hija, no nos dejas vivir a nadie.

Que nos va a pillar el toro.

Coloca la silla. Ya voy.

Y tú, trae eso pa' ca.

Cuidado, cuidado con el piano.

Mucho cuidado que es un regalo de un príncipe indio.

Y tú, trae todo eso pa' ca.

Poco a poco.

Que cuando me pusieron este disfraz,..

..me dijeron que era para pasearme por la puerta.

Pero si llego a saber que tenía que hacer de transportista...

.."na nai".

¡Venga! ¡A trabajar, no seas vago!

¡Niña, esperarse que ya no puedo más!

Yo tampoco. ¡Ay!

Tengo las piernas destrozadas con la albahaca.

Me la pondré cuando llegue el momento.

Estoy reventá. Y yo, Coralito.

Si esa gente consigue atraer a los turistas,...

..todo sea por Dios.

Bajen, señoras y señores. "Ladies and gentleman".

Bajen, bajen, señores. Bajen.

Ya están aquí, mirad. Ya vienen.

¡Lo consiguieron! Sí.

El lugar más típico de España. Pasen.

Pase, Mister.

Verán que este lugar es una hermosura.

Muchas gracias.

¡Penetren! Vean que espectáculo tan fermoso.

Usted, mister Floriquitato, tenga la bondad de aposentarse.

¡Vean que espectáculo!

Vamos, Antonio.

Aguardad un momento.

Esto funciona. Toma, por machote.

¿Y pa mi menda no hay na?

A ver cómo pones la boquita...

Ajito, ajito...

Anda, pa' dentro, so trasto.

Bueno, ¿qué vamos a beber? Vodka.

¿Qué?

Cointreau. -Gin tonic.

"Oui".

Carmelilla, vino tinto para todo el mundo.

Mister, pase por aquí. Aquí hay una mesita.

Pero, ¿no me conoces?

¿Eres tú?

Aquí me ves, vestido de bacalao de Escocia.

Anda pa' dentro.

Lo peor es que debo hacer dos viajes más.

Vamos allá.

Señoras, señores, "monsieur y madames",...

..distinguidos internacionales, muy buenas noches.

Tengo el altísimo honor de presentar, y ustedes de ver,...

..la actuación de la artista más famosa de España.

La preferida por reyes y príncipes y aplaudida por rusos y americanos.

Fue la única vez que coincidieron.

La eminente, la sin igual, ella está en la mente de los aficionados.

Ella está...

Ella está hasta la coronilla de escucharte.

Pasa pa' dentro que me voy a presentar sola.

¡Ea, ya estoy aquí!

¿Que quién soy yo?

¡Casi na!

Coralito, la mejor artista del mundo.

Música, maestro.

(Música)

¡Vamos allá esas mujeres! ¡En Jerez de la Frontera!

¡Anda hija, anda!

¡Va, va, va!

¡Ta, ta, ta!

¡Ta, ta, ta!

# En el barrio de Santiago # de Jerez de la Frontera.

# Nació de padres gitanos # Rosario Vargas Bandera.

# Los ojos gotas de calor, # la boca como la graná.

# Orgullo del barrio entero # es la cosita gitana.

# Desde San Fernando...

¡Olé!

# ..un niño marinero...

# ..le viene cantando...

# ..con mucho salero.

# ¡Tú dame tu querer, # tu querer!

# ¡Mi rosa, rosario,...

# ..que te los guardaré, # como un relicario.

# Desde que te vi, desde que te vi # por la calle...

# ..me muero por ti, mi rosa # de abril, mi rosa de olor.

# ¡Ay, que me muero por ti,

# mi rosa de abril, # mi rosa de olor. #

¡Olé!

¡Niño!

¡Así, viva la gracia de Andalucía!

# Se puso a querer a un gitano # Rosario Vargas Banderas.

# Y se casó en Santiago # un lunes de primavera.

# El novio de traje negro # con sombrero de ala ancha.

# La niña con un lucero de encaje # de seda blanca.

# Para salir del templo...

# ..con rabia de celos...

# ..esta copla al viento.

# ¡Adiós, marinero! #

¡Anda ya!

# ¡Ay, dame tu querer,

# dame tu querer, # mi rosa, rosario.

# Que te lo guardaré, morena y # olé, como un relicario.

# Desde que te vi # por la calle al pasar...

# Me muero por ti, mi rosa de # abril, mi rosa de olor.

# Me muero por ti, mi rosa de # abril, mi rosa de olor.

# Me muero por ti, mi rosa de # abril, mi rosa de olor. #

¡Bravo!

¡Muchas gracias en nombre de la gran cantante Coralito!

Ahora, un número bomba.

Ante ustedes... -"Moi".

¿Cómo "moi"?

"Moi cantar el flamenco". -¿Cómo "moi" va a cantar...?

"Oui". -¡Hombre!

"Oui".

Bien, bien.

Ustedes son un público soberano.

Y ya que "moi", digo éste, quiere cantar,...

..pues que cante.

Guitarrista. Con ustedes el "moi".

Pero, ¿esto qué es?

# ¡Ay!

# ¡Ay!

# ¡Ay!

Pero si tu... Tú eres de Gibraltar.

Mira La Línea. ¡Qué maravilla!

# Ay, si te he querido.

# Ay, en el fondo...

# ..de la mina.

# Te quiero.

# Siempre te he querido.

# Y eran las siete palabras...

¡Ele!

¡Olé!

# ..de un minero.

# Ay, que para morir...

# ..la rezaba, que pa' morir # el pobrecico la rezaba. #

¡Olé el inglés!

¡Olé! ¡Olé!

¡Enhorabuena!

Gracias. -"Merci".

"Merveilleux. Merveilleux".

Gracias, gracias.

Mira, que es un consejo de amigo.

Me vas a asustar con el trabuco.

¿O te has creído de verdad que eres el tempranillo?

Ni tempranillo ni nada.

Esa mujer es cosa mía y no consiento que te metas por medio.

Por Carmen me meto por medio, por un lado y por el ojo de una aguja.

¿Está claro?

¡Que te meto un trabucazo! Te lleno los sesos de Valdepeñas.

¿Se puede saber lo que pasa?

Apártate, Carmen.

Esto es un duelo entre hombres y a las mujeres les asusta la sangre.

La sangre la tengo negra de tanta tontería.

¡A servir a los clientes!

Y tú, Zacarías, a la puerta si tienes que dar algún aviso.

El ruego de esta mujer te salva la vida, remendón.

Ya seguiremos hablando.

Seguiremos, ya lo creo que seguiremos.

Chatarrero.

LOS DOS: "¡Bah!"

¡Ele!

¡Esa niña guapa!

¡Fíjate!

¡Hala!

¡Anda ya!

¡Hala, qué estrella!

¡Vamos, allá!

¡Qué guapa eres, Rocío!

¡Hija!

¡Mira, mira, mira!

¡Ay, que toma, que toma!

¡Hala, hala!

¡Olé mi niña!

¡Vamos allá, Rocío! ¡Qué buena eres, chiquilla!

¡Esa carita, esa carita!

¡Venga, Rocío!

¡Qué arte!

¡Temperamento!

¡Mire usted, mire usted!

¡Con ese movimiento nos vamos a pique, chiquilla!

(Cantan)

¡Rocío!

¡Así es, Rocío!

¡Toma!

¡Chiquilla!

¡Venga, que eres una fiera, Rocío!

¡Venga, Rocío!

¡Mírala, mírala!

(Cantan)

Un momento, quietas.

¿Has visto la prensa?

No me hable de fútbol que no he acertao ni cinco.

Es Rocío, la hija del difunto Manolo.

¿Cómo la has reconocido?

Viene con tu tía Carmen, la del corral de Chamberí.

Es ella. -¿Qué le pasa a Rocío?

Que ha armado el alboroto. -¿Cómo?

El escándalo. -¿Tan pequeña?

Como está el mundo. Qué bien hice en soltarla.

¿Sí? Pues anda, lee, lee.

A ver.

"Aparato norteamericano..." -No, hombre, más abajo.

¿Ah, sí? -"No hay vacaciones..."

Más abajo. -Más abajo.

"Nueva estrella en el corral de Chamberí.

Se llama Rocío.

Cuenta con 7 años y ya son muchas las ofertas recibidas...

..para actuar en locales nacionales y del extranjero".

¿En qué piensas? -¿En qué pienso?

En que soy un imbécil. -Cuando tu lo dices...

¿Qué se habrán creído esos?

¿Quiénes?

Mi tía Carmen y los otros.

¡Explotar a una criatura!

No podemos consentirlo. Manolo fue nuestro compañero.

Naturalmente.

¿De qué hablas?

Si el pobre Manolo levantara la cabeza, ¿qué pensaría?

Vaya usted a saber.

Que éramos unos golfos y unos innobles.

Manolo nos conocía muy bien.

Pero tengo una carta en la que me encomienda...

..la tutela, la custodia y el amparo de la susodicha criatura.

Yo me hago cargo de esa criatura. Y así cumplo con mi obligación.

¡Una obligación sagrada! La última voluntad de Manolo.

No grites, que la gente... -¿Que no?

¡Voy por ella! -¿Ahora?

Sin perder un minuto.

A lo mejor pierdes el empleo. -El empleo pa' usted.

No quiero pasarme la vida limpiando coches.

Voy donde hay dinero. ¡Adiós!

# ¡Ay!

# ¡Ay, ay!

# ¡Ay!

# En la puerta de su cabaña...

# ..llora una negra y suspira # porque el negro que la engaña...

# ..no se imagina.

# Preséntate compañero...

# ..que la luna está asomando.

# ¡Ay!

# ¡Ay!

# ¡Ay!

# ¡Ay, que la luna está # asomando...

# ..en la madrugada!

# Le sabrá mi mermelada. # Sé que tú...

# ..me la estás dando.

# Son tus dientes blanca espuma.

# Tu boquita es de coral.

# Dime, dime, que a ninguna negro # tú querrás.

# Dime tú que me quieres, # ay, negrito, por favor.

# Vente pronto, que te espero.

# Que loquita...

# ..estoy de amor. #

Como veréis, es un sitio muy modesto.

Pero simpático. -¿Merecerá la pena ver a la niña?

El público se vuelve loco.

Vamos a un rincón para pasar desapercibidos.

Lo dudo.

Caramba, señorita Abril, señor Valderrama.

Me alegra verlos.

Pasen pa' dentro. Pasen, pasen.

Qué majos son.

Ponles una copica.

No, Carmencica, de ése no.

Del que no tiene agua.

Señoras, señores, muy buenas noches.

Tengo el gusto de presentar a ustedes...

¡Oh, señores!

¡Esto sí que es una gran sorpresa!

Están entre nosotros 2 populares figuras de la canción.

Dolores Abril y Juanito Valderrama.

Con que desapercibidos.

Ya sé que es abusar.

Pero sería una satisfacción para nuestro público...

..contar con su actuación en este modesto escenario.

Con mucho gusto lo haríamos. Pero es imposible.

Tenemos un contrato. Mi representante tiene la palabra.

Tenga en cuenta que esto no es un espectáculo público.

Es una obra benéfica para estos vecinos de este modesto patio.

Hombre, Juan, siendo benéfico....

Bueno, siendo así...

Estamos con ustedes.

¿Qué te parece? -Lo que tú quieras.

Vamos allá.

Qué majos son.

# El arenal de la playa...

# ..tiene montañas de arena.

# El arenal de la playa...

# ..y mi querer donde vaya...

# ..tiene montañas de penas.

# El arenal de la playa.

# Vida mía, # si tú te vas de tu casa y olé,

# que venga tu pena y olé...

# ..que venga la mía.

# Vida mía y olé, que vente # y no temas,...

# ...que allí te esperan los # brazos, que sí, de tu morena.

# Eres mis cinco sentíos.

# En mi querer no hay quien mande.

# Eres mis cinco sentíos.

# De tu querer no me fío,...

# ..mira que pena más grande.

# Y eres mi cinco sentíos.

# Vida mía, si tú te vas # de tu casa y olé...

# ..que vente y no temas, y olé, # que vente a la mía.

# Vida mía y olé, que vente # y no temas,...

# ..que allí te esperan

# los brazos, que sí, # que de tu morena.

# Vida mía, si tú te vas # de tu casa y olé,...

# ..que vente y no temas, y olé, # que vente a la mía.

# Vida mía, y olé, # que vente y no temas...

# ..que allí te esperan

# los brazos, que sí, que de tu morena. #

Encierren al toro que con la humedad se estropea.

Buenas noches. -Buenas noches.

Hasta mañana.

Adiós, Carmen. -Hasta mañana.

Adiós.

¿Hay una limosna para un emigrante?

¡Pedro!

No me esperabas, ¿verdad?

Después de 7 años sin dar señales de vida...

Pues ya lo ves.

He vuelto.

Me dije: "Lo primero voy a saludar a mi tía.

Tiene tan buen corazón, tan bondadosa".

¿Y se puede saber a qué has venido?

Veo que has montado un gran negocio.

No es tanto. -Tía, no seas modesta.

Y en un buen negocio siempre hay cabida para un buen sobrino.

¿Verdad, tía?

¿O prefieres que me lleve a la niña?

No, a la niña no.

Es como si fuera mi hija.

La quiero.

¿Comprendes?

Yo soy su padrino. Me la confiaron a mí y lo tengo por escrito.

No lo olvides, querida tía.

¿Cuánto vale ese documento?

20.000 duros.

¿20.000 duros?

¿De dónde voy a sacar tanto dinero?

De aquí.

Esto es de todos. -Si lo pides, te lo darán.

No sé.

Lo consultaré. -Consúltalo, pero deprisa.

Aquí te espero.

Si no le damos 20.000 duros se lleva la niña.

Qué sobrino tienes, Carmen. Con gritos no vamos a lograr na.

Yo no quiero irme con ese hombre.

Rocío, no te separarán de mí.

Mamá.

¿Has oído? Me ha llamado mamá.

Callaros ya, que me vais a hacer saltar las lágrimas.

No te marcharás de mi lado, hija mía.

¡Pégale!

Oye, ¿no me habrás confundido con ese James Bond?

Eso no se dice.

Pegue a ese hombre.

Vamos...

Vamos...

Vamos, qué violenta.

Que estamos civilizados.

Las cosas se razonan.

Se discuten.

Y después, se llega a un acuerdo.

No quiero. Ese hombre es malo, tú tienes que ayudarme.

Bueno, ayudarte es una cosa.

Pero atizarle a ése...

Oye, ¿es muy fuerte tu sobrino? Sí, Miguel, y sabe yudo.

¿Eh? Yudo, lucha japonesa.

Lucha japonesa y todo.

¡No te quiero, mi tía Carmen tampoco!

¿Es verdad que no me quieres?

¡No hablemos de eso!

Me voy a jugar la vida por ti.

Por ti, Carmen.

Y por Rocío.

Subíos a la tribuna. Ten cuidado, es capaz de todo.

Poneos a salvo.

Vamos a casa. ¡Dios mío!

¿Qué se te ofrece, forastero?

¿Cómo forastero?

¿Forastero yo?

Que soy el sobrino de la señora Carmen. ¿No se acuerda?

Claro, el de Alemania. Ése, ése, el mismo.

¿Y en cuál de las tres?

¿Hay tres alemanias? Claro.

La Alemania del oeste, la Alemania del Este y la de la ciudad Lineal.

Ahí has estado todo este tiempo.

Bueno, yo... Verá usted...

Compréndalo. Tú no has viajado nunca.

Lo más lejos que has ido fue al Escorial.

Es que a última hora pues...

No me atreví.

Te quedaste en la gasolinera lavando coches.

Ya veo que sabe usted mucho. Sí.

Sé que eres un golfo y un sinvergüenza.

¡No le tolero...!

Como te muevas, te meto una onza de plomo, Forastero.

Y dale con forastero.

La cuestión es que ese asunto me interesaba a mí.

¿Cuál?

La chica.

¿No me diga? Si te digo.

La chica es una mina de oro.

Bien explotada puede producir una fortuna.

¿Verdad que sí?

Tiene dinamita.

Oiga, no la deje jugar con explosivos.

Vale un potosí.

He firmado varios contratos.

Pero en fin, qué le vamos a hacer.

Te llevas a la niña... Espere, espere.

Verá, bien pensado, el asunto podíamos llevarlo a medias.

Verá usted. Usted buscaba los contratos y yo mientras...

Mientras dormiría la siesta. Bueno...

Buscaría un trabajo que no rebajara mi dignidad.

Ya, ya.

Me parece muy interesante tu proposición.

Sí, sí.

Es cosa de pensarlo.

¿Socios?

De acuerdo.

Bueno, ahora enséñame la carta.

¿Qué carta?

La del padre de Rocío.

¡Ah!

"Judías verdes: 9 pesetas.

Chuletas de cordero: 12 pesetas.

Pan, postre y vino.

Total..."

Pero, ¿qué es esto?

La carta de la taberna en la que como todos los días.

No entiendo.

¿Cómo iba a guardar la carta del difunto Manolo?

Entonces, no...

Usé el primer papel que encontré a mano.

Y coló.

Oiga, ¿qué pretende?

¡Espere un momento! ¡Voy a hacer fuego!

¡Voy a hacer fuego!

¡No tire, socio!

¡Pa' usted la niña!

Voy a hacer fuego.

Carmelilla,...

..¿te quieres casar conmigo?

¡Pero qué guapa estás! Deja que de bese.

Gracias. -Enhorabuena.

Felicidades. -Gracias.

¿Queréis dejarme solo ante el peligro...

..con la novia?

Muchas felicidades. -Dame un beso.

Voy a ser un padre un poquillo trasto,...

..pero por mí que no quede.

Con que estaba por mis huesos, ¿eh?

Hombre, Zacarías, ya sabes lo que son las mujeres.

Veletas todas.

Con que se iba a casar conmigo, ¿verdad?

Estuviste a punto de conseguirlo.

Pero le entró la ventolera...

Oye, Zacarías, macho, de buena te has librao.

Pues lo que es tú de ésta no te libras.

¿De qué hablas?

¿Ves el trabuco o no?

Claro que lo veo. Pero apunta pa' otro lado.

Lo ha cargao con pólvora y clavos gordos de bota.

¡Qué bárbaro! Y en un decir Jesús, se dispara.

Oye, Zacarías, por tu padre,...

..que me estás apuntando a los riñones.

¡Te los voy a saltear! -Bueno.

¡Dejaros de peloteras y dedicaros al negocio!

Bonito ejemplo dais al turismo.

Señoras, señores, hoy, y sin que sirva de precedente,...

..daremos una función extraordinaria como ofrenda y homenaje...

..a nuestros recién casados.

¡Bájesé de ahí! -¿Es a mí?

Sí, a usted. Se acabó la fiesta.

Si aún no hemos empezado.

¿Qué pasa? ¿Por que se pone usted así?

¿Me pongo cómo?

Es que actúan sin permiso.

Dan espectáculos públicos. -No, no.

No creo que tenga usted derecho, celebramos una boda.

¡Bah, disculpas!

¿Por qué se cree que nos hemos vestido así yo y ésta?

¿Para retratarnos?

¿Ustedes...?

Además, es mi cumpleaños. Cumplo 21.

Digo.

Bueno, tratándose de una fiesta particular...

..no me opongo. -Muy bien.

¿Va a tomar algo? -Sí, voy a tomar nota.

Niña, tienes el campo libre.

¡Olé Sevilla!

¡Viva la alegría! ¡Olé!

# El amor lo siente un niño # con los ojitos vendaos.

# Con los ojitos vendaos, el amor # lo siente un niño, olé, olé, olé.

# Por eso es que están ciegos # todos los enamoraos.

# No te tienes que olvidar, # que ella es para siempre tu tía.

# Sin ofender a mi mare, # sin ofender a la tuya.

# No me trates de olvidar, # que yo seré siempre tu tía.

# Sin ofender a mi mare, # sin ofender a mi mare...

# ..porque primero es la tuya. #

Me las he encontrado en el Castellana Hillton.

Y me los he traido para celebrar una boda del "typical Spanish".

Tarari que te vi. ¡Pa' dentro!

Pasen.

Oiga, esto no es lo que me habían dicho.

Esto es un negocio, claro. Un negocio.

Trece y aquella rubia catorce.

¡Vamos con la segunda!

¡Vamos con la segunda!

# Que nadie se pique,...

# ..que nadie se pique.

# Que nadie se pique, # que se lleva la palma y olé,...

# ..que se lleva la palma y olé, # y olé, y olé.

# Me llaman, ¿y qué?

# Que se lleva la palma y olé, # que se lleva la palma y olé...

# ..que se lleva la palma # y olé, y olé, y olé.

# A Triana va.

# Ay, que te quiero...

# ..más que a nadie en el mundo # y olé, más que a mi propia madre.

# Más que a mí. # La tercera.

Vamos a por la tercera.

Vamos a bailar.

¡Olé!

Y por explotación del local...

¿Baila con "me"?

Hombre, si se pone usted así...

# ¡Ay, que te quiero, más # que a nadie en el mundo, olé,...

# ..más que al dinero.

# Más que a mi propia madre, # mi alma, por ti me muero.

# A ciencia fina, olé, # a ciencia fina.

# A ciencia fina, esto que hay # que bailarlo a ciencia fina.

# A ciencia fina, mi madre, # a ciencia fina.

# Ay, Violeta, si se entera mi # madre. ¡Ay, Violeta!

# Y ese moreno, mi alma, # que está en la puerta.

# Ay, que te quiero, más que a # nadie el mundo, más que al dinero.