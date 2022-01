Comenzamos 2022 sin perder de vista el recuerdo, y nos situamos en el 4 de enero de 2004, fecha en la que se conmemoró por primera vez el Día Mundial del Hipnotismo, una herramienta todavía muy estigmatizada, pero tremendamente útil en campos como la medicina y la psicología.

Lo comprobamos con Isidro Pérez, psicólogo clínico y presidente de la Sociedad Hipnológica Científica, que nació en 2010 para aglutinar a diferentes profesionales de la salud e investigadores y para promover, entre otras cosas, el conocimiento de la hipnosis clínica y experimental.

La hipnosis, una herramienta más en el campo de la psicología y la medicina

De sus resultados da cuenta el testimonio de Raúl Colchón, uno de sus pacientes. Llegó a la consulta con 17 años y un cuadro de pérdida de fuerza y control de sus extremidades inferiores, que apareció de forma súbita, mientras saltaba a la comba en el recreo. Tras un año y cinco meses en silla de ruedas, y sólo tres sesiones, volvió a caminar y a hacer vida normal.

En nuestro regreso a 2004, Beatriz Pecker, recupera éxitos musicales del momento, como “Somewhere only we know”, de los ingleses Keane, incluido en su álbum debut Hopes and Fears.

Mara Petersen, en su habitual repaso al año, recuerda la dureza de unos meses en los que se produjeron los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid, con un saldo de 191 víctimas mortales.

Joan Miró es nuestro personaje del año rne

En la otra esquina del mundo, Nueva York, se celebró una de esas subastas que baten récords; el cuadro La caricia de las estrellas (1938), de Joan Miró, nuestro personaje del año, se vendía por diez millones de euros en Christie’s. A él nos acerca Patricia Costa.

Además, a través de las Historias Mínimas de David Zurdo, conocemos a Neil Harbisson, primer cíborg del mundo, reconocido oficialmente en 2004 por sus implantes biotecnológicos.

Neil Harbisson es la primera persona con una antena implantada

Llegamos al final con JPelirrojo y algunas de las 50 peores canciones de la historia, una peculiar lista publicada por la revista Blender.

Os esperamos este domingo 2 de enero desde medianoche, en Radio Nacional de España, con Arturo Martín.